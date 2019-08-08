Прямую трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ЦСКА София и луганской Зарей покажет телеканал УНИАН.
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с болгарским ЦСКА. Матч пройдет 8 августа в Софии на стадионе Васил Левски.
Начало матча в 20:30.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.Читайте: Жеребьевка Лиги Европы: потенциальные соперники Зари и Мариуполя в плей-офф Где смотреть Мариуполь — АЗ ЦСКА София — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.
Фото: FC Zorya Luhansk