Прямую трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ЦСКА София и луганской Зарей покажет телеканал УНИАН.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с болгарским ЦСКА. Матч пройдет 8 августа в Софии на стадионе Васил Левски.

Начало матча в 20:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.

Фото: FC Zorya Luhansk