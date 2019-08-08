PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Где смотреть ЦСКА София — Заря

Прямую трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ЦСКА София и луганской Зарей покажет телеканал УНИАН.

ФК Зоря

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с болгарским ЦСКА. Матч пройдет 8 августа в Софии на стадионе Васил Левски.

Начало матча в 20:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.

Читайте: Жеребьевка Лиги Европы: потенциальные соперники Зари и Мариуполя в плей-офф Где смотреть Мариуполь — АЗ ЦСКА София — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.

Фото: FC Zorya Luhansk

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка