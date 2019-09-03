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Роналду внес изменения в свое завещание

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду изменил свое завещание.

Криштиану Роналду

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду внес коррективы в свое завещание.

В прошлом месяце Роналду летал на встречу со своими адвокатами в Лиссабон, чтобы внести в список свою невесту Джорджину Родригес. Девушка станет главной наследницей его состояния – Джорджина получит весь капитал Криштиану, который оценивают в €300 млн.

Смотрите: Девушка Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в нижнем белье

Однако, в случае преждевременной смерти Роналду, распоряжаться доходами будет иметь футболиста, Мария Долорес Авейру.

 

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Последний раз Роналду вносил изменения в свой завещания в 2017 году.

Напомним, Роналду вошел в шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона-2018/19 от ФИФА.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

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