Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду изменил свое завещание.

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду внес коррективы в свое завещание.

В прошлом месяце Роналду летал на встречу со своими адвокатами в Лиссабон, чтобы внести в список свою невесту Джорджину Родригес. Девушка станет главной наследницей его состояния – Джорджина получит весь капитал Криштиану, который оценивают в €300 млн.

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Однако, в случае преждевременной смерти Роналду, распоряжаться доходами будет иметь футболиста, Мария Долорес Авейру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 25 Сер 2019 р. о 5:27 PDT

Последний раз Роналду вносил изменения в свой завещания в 2017 году.

Напомним, Роналду вошел в шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона-2018/19 от ФИФА.