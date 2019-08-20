PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Девушка Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в нижнем белье

Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в рекламе нижнего белья.

Джорджина Родригес

Девушка форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе новой линии нижнего белья Yamamay.

Читайте: Доротея Вирер отпраздновала Феррагосто в купальнике с арбузным принтом

Любимая португальца стала амбасадором бренда. В 30-секундном ролике Джорджина сексуально танцует в черном и телесном комплектах нижнего белья в окружении четырех девушек.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

Также в Instagram Джорджина опубликовала несколько снимков с фотосессии.

  • image
  • image
  • image
Девушка Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в нижнем белье / 3 фотографии

Отметим, если реклама Родригес завораживает и вызывает только положительные эмоции, то недавняя реклама с Криштиану Роналду для сингапурской сети супермаркетов только смешит.

Фото: Georgina Rodríguez

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свадьба Надаля пройдет в особняке, где снимали сериал Ночной администратор
Роналду снялся в странной сингапурской рекламе и рассмешил сеть
Доротея Вирер отпраздновала Феррагосто в купальнике с арбузным принтом
Ливерпуль vs Челси: чьи девушки и подруги сексапильнее (ГОЛОСОВАНИЕ)
Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18)
Серена Уильямс в крутом африканском фейс-арте для глянца
Марта Костюк показала своего российского бойфренда
Модель Playboy и экс-девушка Неймара утопила в бассейне роскошный суперкар
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка