Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в рекламе нижнего белья.
Девушка форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе новой линии нижнего белья Yamamay.
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Любимая португальца стала амбасадором бренда. В 30-секундном ролике Джорджина сексуально танцует в черном и телесном комплектах нижнего белья в окружении четырех девушек.
Также в Instagram Джорджина опубликовала несколько снимков с фотосессии.
Девушка Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в нижнем белье / 3 фотографии
Отметим, если реклама Родригес завораживает и вызывает только положительные эмоции, то недавняя реклама с Криштиану Роналду для сингапурской сети супермаркетов только смешит.
Фото: Georgina Rodríguez
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