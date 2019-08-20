Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в рекламе нижнего белья.

Девушка форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе новой линии нижнего белья Yamamay.

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Любимая португальца стала амбасадором бренда. В 30-секундном ролике Джорджина сексуально танцует в черном и телесном комплектах нижнего белья в окружении четырех девушек.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 19 Сер 2019 р. о 3:29 PDT

Также в Instagram Джорджина опубликовала несколько снимков с фотосессии.











Девушка Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в нижнем белье / 3 фотографии

Отметим, если реклама Родригес завораживает и вызывает только положительные эмоции, то недавняя реклама с Криштиану Роналду для сингапурской сети супермаркетов только смешит.

Фото: Georgina Rodríguez