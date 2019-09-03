Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду змінив свій заповіт.

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду вніс корективи у свій заповіт.

Минулого місяця Роналду літав на зустріч зі своїми адвокатами до Лісабону, щоб внести до списку свою наречену Джорджину Родрігес. Дівчина стане головною спадкоємицею його статків – Джорджина отримає весь капітал Криштіану, який оцінюють у €300 млн.

Дивіться: Дівчина Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у нижній білизні

Однак, в разі передчасної смерті Роналду, розпоряджатися статками буде мати футболіста, Марія Долорес Авейру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 25 Сер 2019 р. о 5:27 PDT

Востаннє Роналду вносив зміни до свого заповіту у 2017 році.

Нагадаємо, Роналду увійшов до шорт-листа номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19 від ФІФА.