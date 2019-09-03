Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду змінив свій заповіт.
Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду вніс корективи у свій заповіт.
Минулого місяця Роналду літав на зустріч зі своїми адвокатами до Лісабону, щоб внести до списку свою наречену Джорджину Родрігес. Дівчина стане головною спадкоємицею його статків – Джорджина отримає весь капітал Криштіану, який оцінюють у €300 млн.
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Однак, в разі передчасної смерті Роналду, розпоряджатися статками буде мати футболіста, Марія Долорес Авейру.
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Востаннє Роналду вносив зміни до свого заповіту у 2017 році.
Нагадаємо, Роналду увійшов до шорт-листа номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19 від ФІФА.