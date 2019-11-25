Украинский форвард брестского Динамо Артем Милевский не скрывал эмоций после завоевания чемпионства с командой.

Динамо-Брест в 2-туре чемпионата Беларуси оформил чемпионство, обыграв в родных стенах Витебск (1:0).

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Украинский форвард команды Артем Милевский не смог сдержать эмоций после победы и расплакался.



Также чемпионами Беларуси в составе Динамо-Брест стали украинцы Александр Нойок и Александр Хобленко, который отметился победным голом в ворота Витебска.

За тур до окончания чемпионата клуб из Бреста оторвались от БАТЭ и впервые с 2005 года в Беларуси сменился чемпион, до этого чемпионом был клуб из Борисова.

Напомним, с 1 января по брестского Динамо присоединится украинский защитник Евгений Хачериди.

Фото: Sport.tut.by