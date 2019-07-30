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Факты / Спорт

Сама позвонила: Милевский рассказал о сексе с Канделаки

Артем Милевский рассказал о коротком романе с продюсером российского канала Матч ТВ Тиной Канделаки.

Артем Милевский

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский рассказал, что у него был секс с продюсером российского канала Матч ТВ Тиной Канделаки.

Футболист признался, что этот роман начался после ее звонка в 2006 году.

– И вот звонок, Тина говорит: “Ну что, привет, Милевский, это Тина Канделаки”. Я сходу говорю: “Ну и что?” Какой-то смех идет непонятный, они на громкоговоритель поставили. Разговор не пошел, трубку положил.

Но потом все как-то завертелось, списались, один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю, – рассказал Милевский Евгению Савину в блоге КраCава.

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Напомним, Милевский подписал контракт с Динамо-Брест до 2020 года.

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