Силы обороны поразили центр космической связи в Подмосковье и полигоны БпЛА
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по центру космической связи Дубна в Московской области.
- Также поражен полигон подготовки операторов беспилотниками в Луганской области, российские пункты управления дронами и важный логистический мост на Запорожье.
Силы обороны поразили центр космической связи в Московской области, полигон подготовки операторов беспилотниками и логистическую инфраструктуру российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение центра космической связи в Московской области РФ
По информации Генштаба, 21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по объектам России.
В частности, под удары попал центр космической связи Дубна, расположенный в Московской области РФ.
Как отмечают в Генштабе, на объекте наблюдается масштабное задымление. Информация об ущербе уточняется.
Поражение полигона и логистической инфраструктуры РФ
Силы обороны атаковали полигон подготовки операторов беспилотников в районе Дебальцево на территории Луганской области, а также пункты управления дронами в районах Мирнограда и Перестройки Донецкой области.
В Генштабе рассказали, что украинские воины поразили командно-наблюдательные пункты России в районе Ильок-Пеньковки Белгородской и Покровска на территории Донецкой области.
В то же время под удары попал автомобильный мост в Васильевке Запорожской области, которые российские войска использовали для перекидывания и обеспечения своей армии.
Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение инфраструктуры порта Кавказ в Краснодарском крае России и двух автомобильных паромов 21 июня.
Эти объекты РФ использовала для обеспечения своих войск в южных регионах Украины.