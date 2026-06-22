Силы обороны поразили центр космической связи в Московской области, полигон подготовки операторов беспилотниками и логистическую инфраструктуру российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение центра космической связи в Московской области РФ

По информации Генштаба, 21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по объектам России.

Сейчас смотрят

В частности, под удары попал центр космической связи Дубна, расположенный в Московской области РФ.

Как отмечают в Генштабе, на объекте наблюдается масштабное задымление. Информация об ущербе уточняется.

Поражение полигона и логистической инфраструктуры РФ

Силы обороны атаковали полигон подготовки операторов беспилотников в районе Дебальцево на территории Луганской области, а также пункты управления дронами в районах Мирнограда и Перестройки Донецкой области.

В Генштабе рассказали, что украинские воины поразили командно-наблюдательные пункты России в районе Ильок-Пеньковки Белгородской и Покровска на территории Донецкой области.

В то же время под удары попал автомобильный мост в Васильевке Запорожской области, которые российские войска использовали для перекидывания и обеспечения своей армии.

Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение инфраструктуры порта Кавказ в Краснодарском крае России и двух автомобильных паромов 21 июня.

Эти объекты РФ использовала для обеспечения своих войск в южных регионах Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.