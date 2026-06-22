В Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии в Днепровском и Дарницком районах 22 июня.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

Аварийное отключение электроэнергии в Киеве 22 июня

По информации компании, продолжается восстановление электроснабжения для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева, оставшихся без света из-за аварийного отключения энергооборудования.

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Как отмечается, электроснабжение в этих районах столицы планируют возобновить до 16:00 сегодня.

– Делаем все возможное, чтобы свет держался. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, – говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме Украины 22 июня

По информации Укрэнерго, на утро самая сложная ситуация в Донецкой и Херсонской областях из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В то же время есть обесточенные потребители в Сумской, Харьковской, Николаевской, Черниговской и Запорожской областях после ночных и утренних обстрелов.

Кроме того, в Укрэнерго советуют потребителям перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций, то есть с 10:00 до 16:00.

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