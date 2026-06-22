В двух районах Киева аварийно отключили свет: когда восстановят
В Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии в Днепровском и Дарницком районах 22 июня.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
Аварийное отключение электроэнергии в Киеве 22 июня
По информации компании, продолжается восстановление электроснабжения для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева, оставшихся без света из-за аварийного отключения энергооборудования.
Как отмечается, электроснабжение в этих районах столицы планируют возобновить до 16:00 сегодня.
– Делаем все возможное, чтобы свет держался. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, – говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме Украины 22 июня
По информации Укрэнерго, на утро самая сложная ситуация в Донецкой и Херсонской областях из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В то же время есть обесточенные потребители в Сумской, Харьковской, Николаевской, Черниговской и Запорожской областях после ночных и утренних обстрелов.
Кроме того, в Укрэнерго советуют потребителям перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций, то есть с 10:00 до 16:00.