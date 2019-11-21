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Факты / Спорт

10 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Британское издание The Sun опубликовало рейтинг десяти самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.

Клопп и Гвардиола

Самым высокооплачиваемым тренером АПЛ является наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с зарплатой в £20 млн в год.

Вторую строчку занимает португалец Жозе Моуринью, который только что возглавил лондонский Тоттенхэм. Его зарплата составляет £15 млн.

Третью строчку делят между собой коуч Ливерпуля Юрген Клопп и главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер – оба заработают в год £7,5 млн.

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Далее расположились: Мануэль Пеллегрини (Вест Хэм Юнайтед, £7 млн), Унаи Эмери (Арсенал, £6 млн), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон, £6 млн), Фрэнк Лэмпард (Челси, £5,5 млн), Брендан Роджерс (Лестер, £5 млн), Эдди Хау (Борнмут, £4 млн).

Jose Mourinho's yearly salary at Tottenham will be almost double his predecessor Mauricio Pochettino

Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Стив Брюс является наименее высокооплачиваемым тренером в АПЛ. Его заработная плата составляет лишь £1 млн.

Напомним, Жозе Моуринью сменил на посту тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

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