Бразильський Фламенго провів чемпіонський парад на вулицях Ріо-де-Жайнеро.
23 листопада Фламенго вдруге у своїй історії став володарем Кубка Лібертадорес, обігравши у фіналі аргентинський Рівер Плейт з рахунком 2:1. А наступного дня за чотири тури до завершення чемпіонату Бразилії клуб оформив чемпіонство у внутрішньому чемпіонаті.
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Відсвяткувати тріумф разом з командою на вулиці Ріо вийшли понад мільйон фанатів.
Однак святкування вболівальників вилилося у масові сутички з поліцією. Фанати влаштували бійки з поліцейськими, кидали у правоохоронців бруківку та пляшки. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, а також била фанатів гумовими кийками.
Фламенго всьоме в історії виграв чемпіонат Бразилії.
Нагадаємо, минулого року володарем трофею Копа Лібертадорес став аргентинський Рівер Плейт.