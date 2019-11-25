PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Святкування чемпіонства Фламенго вилилося у сутички фанатів з поліцією

Бразильський Фламенго провів чемпіонський парад на вулицях Ріо-де-Жайнеро.

Празднование Фламенго чемпионства

23 листопада Фламенго вдруге у своїй історії став володарем Кубка Лібертадорес, обігравши у фіналі аргентинський Рівер Плейт з рахунком 2:1. А наступного дня за чотири тури до завершення чемпіонату Бразилії клуб оформив чемпіонство у внутрішньому чемпіонаті.

Читайте: 10 найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ

Відсвяткувати тріумф разом з командою на вулиці Ріо вийшли понад мільйон фанатів.

Однак святкування вболівальників вилилося у масові сутички з поліцією. Фанати влаштували бійки з поліцейськими, кидали у правоохоронців бруківку та пляшки. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, а також била фанатів гумовими кийками.

Фламенго всьоме в історії виграв чемпіонат Бразилії.

Нагадаємо, минулого року володарем трофею Копа Лібертадорес став аргентинський Рівер Плейт.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фламенго Ривер Плейт
Фламенго — Рівер Плейт: прогноз букмекерів на фінал Копа Лібертадорес
Стадион Монументаль Лима
Де дивитися фінал Копа Лібертадорес Фламенго — Рівер Плейт
ФК Селтик Стадион
УЄФА оштрафував Селтік за банер з повішеним Муссоліні
куди поїхати на море
Топ-5 країн, куди можна спонтанно поїхати засмагати біля моря в лютому
бійка у львові
У Львові масова бійка між футбольними фанатами – є постраждалі
Аргентинские фанаты
В Аргентині зареєстрували 332 смертельні випадки, які пов’язані з футболом
Эрин Кейт Долан
Не встояв! Фанат намагався поцілувати журналістку, чим неабияк розлютив
Фанаты Лацио нацистское приветствие
Фанати Лаціо пройшлися маршем по Глазго, віддаючи нацистське вітання
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка