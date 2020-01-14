Перформанс ультрас киевского Динамо в топ-3 лучших в мире в 2019 году

Перфоманс ультрас киевского Динамо во время матча против Шахтера попал в топ-3 самых красивых в мире в 2019 году по версии Ultras-Tifo.
Читайте: 84-летний фанат Норвича завещал футболистам £100 на пиво
10 августа ультрас бело-синих напомнили Шахтеру о победе в Одессе в матче за Суперкубок, который состоялся несколько недель до этого. Болельщики вывесили баннер: Геть із пляжу – ми тут ляжем.
Первое место в рейтинге досталось перформансу фанатов венгерского Ференцвароша, главным тренером которого является украинец Сергей Ребров.
На второй позиции перформанс ультрас марокканского клуба Раджа (Касабланка).
Напомним, ультрас киевского Динамо с файерами и патриотическими песнями отпраздновали день рождения Степана Бандеры.
Фото: WBC
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+