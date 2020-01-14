Перформанс ультрас киевского Динамо в топ-3 лучших в мире в 2019 году

Перфоманс ультрас киевского Динамо во время матча против Шахтера попал в топ-3 самых красивых в мире в 2019 году по версии Ultras-Tifo.

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10 августа ультрас бело-синих напомнили Шахтеру о победе в Одессе в матче за Суперкубок, который состоялся несколько недель до этого. Болельщики вывесили баннер: Геть із пляжу – ми тут ляжем.

Первое место в рейтинге досталось перформансу фанатов венгерского Ференцвароша, главным тренером которого является украинец Сергей Ребров.

На второй позиции перформанс ультрас марокканского клуба Раджа (Касабланка).

Напомним, ультрас киевского Динамо с файерами и патриотическими песнями отпраздновали день рождения Степана Бандеры.

Фото: WBC