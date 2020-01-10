84-летний фанат Норвича завещал футболистам £100 на пиво

84-летний фанат Норвич Сити Барри Гривз умер 28 декабря 2019. Он болел за канареек с десяти лет и до самой смерти.

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Перед смертью мистеру Гривзу захотелось сделать небольшой подарок футболистам любимого клуба.

— Отец всегда говорил, что завещает игрокам £100. Он хотел сделать это, чтобы поблагодарить их за эмоции в хорошие и плохие времена. Это заставляет меня улыбаться – он очень любил разговаривать о футболе, – рассказала его дочь Сара.