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Факты / Спорт

Файеры и патриотические песни: ультрас Динамо отпраздновали день рождения Бандеры

Ультрас киевского Динамо White Boys Club 1-го января отпраздновали 111 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Ультрас Динамо отпраздновали день рождения Бандеры

Ультрас киевского Динамо White Boys Club, вчера, 1 января, в Киеве отпраздновали 111 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

На мосту по улице Институтской в Киеве несколько десятков болельщиков вывесили сине-желтый и красно-черный флаги и зажгли файера.

Читайте: Степан Бандера вдохновил целое поколение бороться за Украину: 111 годовщина

Все действо сопровождалось патриотическими песнями и кричалками.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале WBC.

Напомним, в Киеве прошло традиционное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.

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