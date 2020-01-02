Ультрас Динамо отпраздновали день рождения Бандеры

Ультрас киевского Динамо White Boys Club 1-го января отпраздновали 111 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Ультрас киевского Динамо White Boys Club, вчера, 1 января, в Киеве отпраздновали 111 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
На мосту по улице Институтской в Киеве несколько десятков болельщиков вывесили сине-желтый и красно-черный флаги и зажгли файера.
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Все действо сопровождалось патриотическими песнями и кричалками.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале WBC.
Напомним, в Киеве прошло традиционное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.
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