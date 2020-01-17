Как в сказке: Свитолина удивила фанатов необычным нарядом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сейчас готовится к старту на первом в году турнире серии Grand Slam – Australian Open 2020.

Теннисистка приняла участие в съемках для Nike в австралийском Мельбурне.

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Элина была одета в ультракороткие шорты, шляпку и майку с рубашкой.

— Захватывающий день съемок с Nike и Кэсси Бирнсом, – написала Свитолина в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina) 17 Січ 2020 р. о 1:50 PST

В комментариях под постом поклонники взорвались комплиментами: Красавица, Как из сказки, Очень хорошо, Ждем победы на Australian Open, Можно и на корт так выходить, Наряд – сказка.

Напомним, в Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open 2020. В этом розыгрыше в основной сетке соревнований сыграют пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Фото: Elina Svitolina