Как в сказке: Свитолина удивила фанатов необычным нарядом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сейчас готовится к старту на первом в году турнире серии Grand Slam – Australian Open 2020.
Теннисистка приняла участие в съемках для Nike в австралийском Мельбурне.
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Элина была одета в ультракороткие шорты, шляпку и майку с рубашкой.
— Захватывающий день съемок с Nike и Кэсси Бирнсом, – написала Свитолина в Instagram.
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В комментариях под постом поклонники взорвались комплиментами: Красавица, Как из сказки, Очень хорошо, Ждем победы на Australian Open, Можно и на корт так выходить, Наряд – сказка.
Напомним, в Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open 2020. В этом розыгрыше в основной сетке соревнований сыграют пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.
Фото: Elina Svitolina