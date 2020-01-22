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Факты / Спорт

Украина сохранила квоту команд в еврокубках на сезон-2020/21

В сезоне 2020/21 Украину будут представлять в еврокубках пять команд.

Чемпион получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион – в третий квалификационный раунд. Последнему для попадания в основную сетку необходимо будет преодолеть сопротивление двух соперников. В случае неудачи на любой стадии наш представитель автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

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В Лиге Европы стартуют три украинских клуба. На прямую в групповой этап попадет обладатель Кубка Украины, или бронзовый призер УПЛ, если трофей достанется команде, которая попадет в Лигу чемпионов.

Третья команда УПЛ (или четвертая) стартует в третьем раунде квалификации, а победитель плей-офф УПЛ – во втором.

Ранее УЕФА назвал клуб, который больше всего заработал в Лиге чемпионов-2018/19.

Источник: УАФ

Фото: Dreamstime

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