Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram

Звезда сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал 200 млн подписчиков в Instagram.

У ближайшей преследовательницы португальского футболиста, певицы Арианы Гранде, 173 млн фолловеров. На третьем месте по количеству подписчиков в соцсети Instagram разместился американский актер Дуэйн Джонс – 170 млн.

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Роналду является рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram с октября 2018 года. Тогда он обошел Селена Гомес (167 млн), которая сейчас идет четвертой в рейтинге.

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси занимает восьмое место по количеству фолловеров (141 млн).

Напомним, видео случайного поцелуя Роналду и Дибалы в матче 20-го тура Серии А стало вирусным.