PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram

Звезда сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал 200 млн подписчиков в Instagram.

У ближайшей преследовательницы португальского футболиста, певицы Арианы Гранде, 173 млн фолловеров. На третьем месте по количеству подписчиков в соцсети Instagram разместился американский актер Дуэйн Джонс – 170 млн.

Читайте: Кристиан Эриксен – игрок миланского Интера

Роналду является рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram с октября 2018 года. Тогда он обошел Селена Гомес (167 млн), которая сейчас идет четвертой в рейтинге.

 

View this post on Instagram

 

Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси занимает восьмое место по количеству фолловеров (141 млн).

Напомним, видео случайного поцелуя Роналду и Дибалы в матче 20-го тура Серии А стало вирусным.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка