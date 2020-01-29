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Роналду встановив світовий рекорд за кількістю підписників в Instagram

Зірка збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду став першою людиною, яка набрала 200 млн підписників в Instagram.

У найближчої переслідувачки португальського футболіста, співачки Аріани Гранде, 173 млн фоловерів. На третьому місці за кількістю підписників у соцмережі Instagram розмістився американський актор Двейн Джонс – 170 млн.

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Роналду є рекордсменом за кількістю підписників в Instagram з жовтня 2018 року. Тоді він обійшов Селену Гомес (167 млн), яка зараз йде четвертою в рейтингу.

 

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Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!

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Форвард каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі посідає восьме місце за кількістю фоловерів (141 млн).

Нагадаємо, відео випадкового поцілунку Роналду і Дібали в матчі 20-го туру Серії А стало вірусним.

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