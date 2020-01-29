Роналду встановив світовий рекорд за кількістю підписників в Instagram

Зірка збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду став першою людиною, яка набрала 200 млн підписників в Instagram.
У найближчої переслідувачки португальського футболіста, співачки Аріани Гранде, 173 млн фоловерів. На третьому місці за кількістю підписників у соцмережі Instagram розмістився американський актор Двейн Джонс – 170 млн.
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Роналду є рекордсменом за кількістю підписників в Instagram з жовтня 2018 року. Тоді він обійшов Селену Гомес (167 млн), яка зараз йде четвертою в рейтингу.
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Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!
Форвард каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі посідає восьме місце за кількістю фоловерів (141 млн).
Нагадаємо, відео випадкового поцілунку Роналду і Дібали в матчі 20-го туру Серії А стало вірусним.