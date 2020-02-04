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Факты / Спорт

Фанаты Ливерпуля просят клуб подписать на 5 матчей Джеррарда

Болельщики Ливерпуля начали в Twitter массово просить клуб подписать на 5 матчей легенду клуба и наставника Рейнджерс Стивена Джеррарда, чтобы тот получил свою золотую медаль АПЛ.

Стивен Джеррард

После очередной осечки Манчестер Сити отрыв лидера Ливерпуля от ближайшего преследователя составляет 22 очка. Для победы в АПЛ мерсисайдцам остается получить шесть побед в 13 матчах. Для Ливерпуля это будет первый титул АПЛ за 30 лет.

Ливерпуль потенциально может оформить чемпионство в гостях у принципиальных соперников – Эвертона или Манчестер Сити. Однако сам трофей команда сможет получить только после игры против Челси на Энфилде 9 мая.

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Поскольку вероятность победы красных в АПЛ очень высока, ряд поклонников мерсисайдцев начали массово распространять твиты с призывом вернуть в команду Джеррарда.

Очевидно, что, как игрок Джеррард уже не вернется в команду, скорее он в будущем попытается выиграть титул с Ливерпулем как менеджер.

Сам Джеррард недавно заявил, что победа Ливерпуля в АПЛ поможет ему забыть один из самых темных дней в его карьере, когда он поскользнулся в матче с Челси и это стоило для команды титула.

К слову, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп будет смотреть по ноутбуку переигровки матча 1/16 финала Кубка Англии между Ливерпулем и Шрусбери Таун.

ИсточникSport Bible

Фото: Dreamstime

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