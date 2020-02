Фанаты Ливерпуля просят клуб подписать на 5 матчей Джеррарда

Болельщики Ливерпуля начали в Twitter массово просить клуб подписать на 5 матчей легенду клуба и наставника Рейнджерс Стивена Джеррарда, чтобы тот получил свою золотую медаль АПЛ.

После очередной осечки Манчестер Сити отрыв лидера Ливерпуля от ближайшего преследователя составляет 22 очка. Для победы в АПЛ мерсисайдцам остается получить шесть побед в 13 матчах. Для Ливерпуля это будет первый титул АПЛ за 30 лет.

Ливерпуль потенциально может оформить чемпионство в гостях у принципиальных соперников – Эвертона или Манчестер Сити. Однако сам трофей команда сможет получить только после игры против Челси на Энфилде 9 мая.

Поскольку вероятность победы красных в АПЛ очень высока, ряд поклонников мерсисайдцев начали массово распространять твиты с призывом вернуть в команду Джеррарда.

Sign him and play him just for the last home game vs Chelsea. Where he fell down he picks himself up — Sammy Liddell (@sammyliddell929) February 2, 2020

I had this convo with a few of the lads,saying we’d love Stevie to come back as a player for the remaining games and get to lift the Cup — Liam Hennelly (@HennellyLiam) February 2, 2020

Ohh how I’d love to see him playing the final games of the season and lift the trophy he wanted the most… — Rvmp (@kandooz1) February 2, 2020

We need to start petition — Ina Yogol (@aseabdi) February 2, 2020

Очевидно, что, как игрок Джеррард уже не вернется в команду, скорее он в будущем попытается выиграть титул с Ливерпулем как менеджер.

Сам Джеррард недавно заявил, что победа Ливерпуля в АПЛ поможет ему забыть один из самых темных дней в его карьере, когда он поскользнулся в матче с Челси и это стоило для команды титула.

К слову, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп будет смотреть по ноутбуку переигровки матча 1/16 финала Кубка Англии между Ливерпулем и Шрусбери Таун.

Источник: Sport Bible