Бывший тренер МакГрегора сел за убийство

Джонатана Дарган, бывшего тренера ирландского бойца ММА Конора МакГрегора, приговорили к 5,5 годам лишения свободы за умышленное убийство.

Инцидент произошел в 2016 году. Дарган ударил работника Guiness Падди Муллани по голове, после чего тот упал и скончался от полученных травм.

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Позже Дарган заявил, что не собирался убивать Муллани и раскаивается в содеянном. В ходе судебных разбирательств Джонатан даже заявил, что действовал в целях самообороны, но судья назвал его человеком, который контролировал ситуацию, а не тем, который находился в опасности.

— Мне очень жаль. Это была случайность. Я опустошен и разбит за того мужчину и его семью. Все, что я могу сказать, – я разбит, – сказал Дарган в суде.

В ноябре 2019 суд признал Драгана виновным в умышленном убийстве. В результате тренер отправился за решетку на 5,5 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней.

Источник: BJ Penn