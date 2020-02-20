Тоттенхэм минимально уступил РБ Лейпциг в Лондоне в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Однако гости из Германии кроме забитого гола запомнились еще довольно курьезной ситуацией.

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Футболисты быков Тимо Вернер, Кристофер Нкунку и Лукас Клостерман вышли на игру в футболках, которые отличаются от тех, в которые были одеты их партнеры по команде. На их футболках спонсорские логотипы были другого цвета.

Hold on, what’s with the 2 different Red Bull logo colours on the shirts. @RBLeipzig_EN, please explain… pic.twitter.com/IQ0jy2IcCJ — Fantasy Hub (@FantasyFootyHub) February 19, 2020

Интересно, что на второй тайм Вернер и Нкунку вышли в таких же футболках, как и у других игроков РБ Лейпциг. Единственным игроком в футболке с логотипом другого цвета остался Клостерман.

Finde den Unterschied

Werner und Nkunku waren in der ersten Halbzeit wohl mit dem falschen Trikot unterwegs. #skycl #totrbl pic.twitter.com/j4F4h6Sp7p — Sky Sport (@SkySportDE) February 19, 2020

Позже представители РБ Лейпциг заявили, что форма с цветными логотипами потерялась во время перелета из Германии в Великобританию. Однако, остается неясным, откуда взялась правильная форма у Вернера и Нкунку на вторую половину встречи. Официальной информации по этому поводу нет.

Timo Werner and Christopher Nkunku seem to have the special RB Leipzig kits tonight. pic.twitter.com/b1wVIbg5o0 — Squawka News (@SquawkaNews) February 19, 2020

В соцсетях предполагают, что это могло быть своеобразной рекламной акцией РБ Лейпциг, чтобы дополнительно обратить внимание на своего спонсора. Или же футболистам могли приклеить в перерыве правильные логотипы.

Предлагаем таком посмотреть видеообзор матча Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг. Ответный матч команд пройдет 10 апреля в Лейпциге.