Тоттенхэм минимально уступил РБ Лейпциг в Лондоне в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Однако гости из Германии кроме забитого гола запомнились еще довольно курьезной ситуацией.

Читайте: Шахтер — Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Футболисты быков Тимо Вернер, Кристофер Нкунку и Лукас Клостерман вышли на игру в футболках, которые отличаются от тех, в которые были одеты их партнеры по команде. На их футболках спонсорские логотипы были другого цвета.

Hold on, what’s with the 2 different Red Bull logo colours on the shirts. @RBLeipzig_EN, please explain… pic.twitter.com/IQ0jy2IcCJ

— Fantasy Hub (@FantasyFootyHub) February 19, 2020