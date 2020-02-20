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Факты / Спорт

Футболисты РБ Лейпциг сыграли против Тоттенхэма в разных футболках

Тоттенхэм минимально уступил РБ Лейпциг в Лондоне в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Однако гости из Германии кроме забитого гола запомнились еще довольно курьезной ситуацией.

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Футболисты быков Тимо Вернер, Кристофер Нкунку и Лукас Клостерман вышли на игру в футболках, которые отличаются от тех, в которые были одеты их партнеры по команде. На их футболках спонсорские логотипы были другого цвета.

Интересно, что на второй тайм Вернер и Нкунку вышли в таких же футболках, как и у других игроков РБ Лейпциг. Единственным игроком в футболке с логотипом другого цвета остался Клостерман.

Позже представители РБ Лейпциг заявили, что форма с цветными логотипами потерялась во время перелета из Германии в Великобританию. Однако, остается неясным, откуда взялась правильная форма у Вернера и Нкунку на вторую половину встречи. Официальной информации по этому поводу нет.

В соцсетях предполагают, что это могло быть своеобразной рекламной акцией РБ Лейпциг, чтобы дополнительно обратить внимание на своего спонсора. Или же футболистам могли приклеить в перерыве правильные логотипы.

Предлагаем таком посмотреть видеообзор матча Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг. Ответный матч команд пройдет 10 апреля в Лейпциге.

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