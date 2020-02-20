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Факти / Спорт

Футболісти РБ Лейпциг зіграли проти Тоттенгема у різних футболках

Тоттенгем мінімально поступився РБ Лейпциг у Лондоні в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Однак гості з Німеччини окрім забитого гола запам’яталися ще доволі курйозною ситуацією.

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Футболісти биків Тімо Вернер, Крістофер Нкунку та Лукас Клостерман вийшли на гру у футболках, які відрізняються від тих, в які були одягнені їхні партнери по команді. На їхніх футболках спонсорські логотипи були іншого кольору.

Цікаво, що на другий тайм Вернер та Нкунку вийшли у таких самих футболках, як і в інших гравців РБ Лейпциг. Єдиним гравцем у футболці з логотипом іншого кольору залишився Клостерман.

Пізніше представники РБ Лейпциг заявили, що форма з кольоровими логотипами загубилася під час перельоту з Німеччини в Велику Британію. Однак, залишається незрозумілим, звідки взялася правильна форма у Вернера та Нкунку на другу половину зустрічі. Офіційної інформації щодо цього немає.

У соцмережах припускають, що це могла бути своєрідною рекламною акцією РБ Лейпциг, щоб додатково звернути увагу на свого спонсора. Або ж футболістам могли приклеїти у перерві правильні логотипи.

Пропонуємо таком переглянути відеоогляд матчу Тоттенгем Готспур – РБ Лейпциг. Матч-відповідь команд пройде 10 березня у Лейпцигу.

Фото: RB Leipzig

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