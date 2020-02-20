Тоттенгем мінімально поступився РБ Лейпциг у Лондоні в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Однак гості з Німеччини окрім забитого гола запам’яталися ще доволі курйозною ситуацією.

Читайте: Шахтар — Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Футболісти биків Тімо Вернер, Крістофер Нкунку та Лукас Клостерман вийшли на гру у футболках, які відрізняються від тих, в які були одягнені їхні партнери по команді. На їхніх футболках спонсорські логотипи були іншого кольору.

Hold on, what’s with the 2 different Red Bull logo colours on the shirts. @RBLeipzig_EN, please explain… pic.twitter.com/IQ0jy2IcCJ — Fantasy Hub (@FantasyFootyHub) February 19, 2020

Цікаво, що на другий тайм Вернер та Нкунку вийшли у таких самих футболках, як і в інших гравців РБ Лейпциг. Єдиним гравцем у футболці з логотипом іншого кольору залишився Клостерман.

Finde den Unterschied

Werner und Nkunku waren in der ersten Halbzeit wohl mit dem falschen Trikot unterwegs. #skycl #totrbl pic.twitter.com/j4F4h6Sp7p — Sky Sport (@SkySportDE) February 19, 2020

Пізніше представники РБ Лейпциг заявили, що форма з кольоровими логотипами загубилася під час перельоту з Німеччини в Велику Британію. Однак, залишається незрозумілим, звідки взялася правильна форма у Вернера та Нкунку на другу половину зустрічі. Офіційної інформації щодо цього немає.

Timo Werner and Christopher Nkunku seem to have the special RB Leipzig kits tonight. pic.twitter.com/b1wVIbg5o0 — Squawka News (@SquawkaNews) February 19, 2020

У соцмережах припускають, що це могла бути своєрідною рекламною акцією РБ Лейпциг, щоб додатково звернути увагу на свого спонсора. Або ж футболістам могли приклеїти у перерві правильні логотипи.

Пропонуємо таком переглянути відеоогляд матчу Тоттенгем Готспур – РБ Лейпциг. Матч-відповідь команд пройде 10 березня у Лейпцигу.

Фото: RB Leipzig