Тоттенгем мінімально поступився РБ Лейпциг у Лондоні в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Однак гості з Німеччини окрім забитого гола запам’яталися ще доволі курйозною ситуацією.

Читайте: Шахтар — Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Футболісти биків Тімо Вернер, Крістофер Нкунку та Лукас Клостерман вийшли на гру у футболках, які відрізняються від тих, в які були одягнені їхні партнери по команді. На їхніх футболках спонсорські логотипи були іншого кольору.

Hold on, what’s with the 2 different Red Bull logo colours on the shirts. @RBLeipzig_EN, please explain… pic.twitter.com/IQ0jy2IcCJ

— Fantasy Hub (@FantasyFootyHub) February 19, 2020