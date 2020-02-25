18-килограммовый костюм: Уайлдер назвал причину поражения против Фьюри

Деонтей Уайлдер заявил, что костюм, в котором он выходил на бой против Тайсона Фьюри, весил около 18 кг и стал главной причиной его поражения.
По словам боксера, из-за слишком тяжелого наряда у него быстро устали на ринге ноги.
– Я не чувствовал ног с начала боя. В третьем раунде мои ноги были просто убиты. Но я воин, и люди знают, что я воин, – сказал Уайлдер.
34-летний спортсмен добавил, что впервые примерил костюм ночью перед долгожданным матчем-реваншем.
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– Я хотел отдать дань Месяцу черной истории. Хотел, чтобы это выглядело хорошо, и я полагаю, что поставил это выше всего остального, – объяснил он.
Напомним, бой Фьюри – Уайлдер в Лас-Вегасе завершился победой британца техническим нокаутом.
Фото: Deontay Wilder
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