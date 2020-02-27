Бенфика и Шахтер сойдутся в Лиссабоне на Эштдиу да Луж в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

В первом матче, который прошел в Харькове на ОСК Металлист, горняки одержали победу со счетом 2:1. Чтобы выйти в следующую стадию подопечных Луиша Каштру устроит ничья, или даже поражение со счетом 3:2.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Бруну Лажи. На победу Бенфики принимают ставки с коэффициентом 1.96. Успех украинского клуба оценивают в 3.70. Ничейный результат встречи — 3.90.

Встречу в Португалии доверили судить нидерландскому арбитру Бьорну Кейперсу. На линиях ему будут помогать соотечественники – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Видеопомичникамы будут Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бенфика – Шахтер начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.