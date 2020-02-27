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Бенфика — Шахтер – 1:1: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Бенфика — Шахтер – 1:1: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бенфика и Шахтер сойдутся в Лиссабоне на Эштдиу да Луж в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

В первом матче, который прошел в Харькове на ОСК Металлист, горняки одержали победу со счетом 2:1. Чтобы выйти в следующую стадию подопечных Луиша Каштру устроит ничья, или даже поражение со счетом 3:2.

Читайте: Бенфика — Шахтер: анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Бруну Лажи. На победу Бенфики принимают ставки с коэффициентом 1.96. Успех украинского клуба оценивают в 3.70. Ничейный результат встречи — 3.90.

Встречу в Португалии доверили судить нидерландскому арбитру Бьорну Кейперсу. На линиях ему будут помогать соотечественники – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Видеопомичникамы будут Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бенфика – Шахтер начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
22:25 - 27 февраля

Марлос пробил с угла штрафной, но удар откровенно не получился.

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22:21 - 27 февраля

Какой момент! Мяч достался Исмаили в штрафной и бразилец сразу же нанес удар, но мяч отскочил от правой штанги!

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22:20 - 27 февраля

Пицци исполнил уже пятый угловой Бенфики, но мяч не нашел никого из футболистов орлов.

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22:14 - 27 февраля

Все чисто! Бенфика разыгрывает мяч с центра поля.

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22:14 - 27 февраля

Но пока ждем. Арбитр ждет решения видеоассистентов.

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22:13 - 27 февраля
ГОООООООООООООЛ! 1:1

Маркос Антонио отдал отличным пасом через пол поля отдал на Додо, тот прострелил на Мораеса, которого опередил Рубен Диаш, срезав мяч в ворота.

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22:11 - 27 февраля
ГОООЛ!

И Бенфика таки открывает счет в матче уже на 9-й минуте. Пицци вогнал мяч в нижний угол ворот Пятова из пределов штрафной. Андрей опоздал совсем чуть чуть в прыжке за мячом.

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22:07 - 27 февраля

Шахтер достаточно осторожно начинает игру. Пока инициатива на стороне португальцев.

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22:03 - 27 февраля

Таарабт не нашел никого из партнеров на дальнем фланге и мяч был заблокирован. Бенфика заработала угловой.

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22:01 - 27 февраля
Первый тайм!

Поехали! Бьорн Кейперс дал свисток о начале встречи и игроки Бенфики развели мяч в центре поля.

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