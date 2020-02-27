Шахтер в четверг, 27 февраля, проведет матч 1/16 финала Лиги Европы-2019/20, в котором горняки на стадионе Эстадио да Луж в Лиссабоне сыграют против действующего чемпиона Португалии Бенфики. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Бруну Лажи. На победу Бенфики принимают ставки с коэффициентом 1.84. Успех украинского клуба оценивают в 4.30. Ничейный результат встречи — 3.85.

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Также букмекеры принимают ставки, кто из этой пары пробьется в 1/8 финала Лиги Европы. Шансы орлов оценивают коэффициентом 2.15, а проход Шахтера — 1.75.

В первом матче, который состоялся 20 февраля в Харькове, горняки праздновали победу над орлами со счетом 2:1. За Шахтер голами отметились Алан Патрик и Виктор Коваленко, а Пицци забил гол с пенальти за Бенфику.

Фото: SL Benfica, FC Shakhtar Donetsk