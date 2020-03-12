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Факты / Спорт

УЕФА предложил Роме и Интеру сняться с Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил итальянским командам Интеру и Роме отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы турнир мог продолжиться в нормальном режиме.

Причина такой просьбы заключается в том, что президент УЕФА Александр Чеферин намерен довести до конца все турниры под эгидой организации, включая Евро-2020, которое УЕФА планирует провести в запланированные сроки.

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Итальянские клубы на такую ​​просьбу ответили отказом.

После этого УЕФА заверил Рому, что команду не исключат из Лиги Европы, а вина за матч с Севильей, который не состоится, будет возложена на испанскую сторону, поскольку римляне были готовы отправиться в Испанию.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы Севилья — Рома и Интер — Хетафе, запланированные на 12 марта, перенесли из соображений безопасности.

Накануне туринский Ювентус сообщил, что защитник клуба Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. Сам игрок позже написал в Instagram о состоянии своего здоровья и поблагодарил врачей.

ИсточникIl Messaggero

Фото: Dreamstime

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