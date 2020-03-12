УЄФА запропонував Ромі та Інтеру знятися з Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) запропонував італійським командам Інтеру та Ромі відмовитися від участі в Лізі Європи, щоб турнір міг продовжитися в нормальному режимі.

Причина такого прохання полягає в тому, що президент УЄФА Александер Чеферін має намір довести до кінця усі турніри під егідою організації, включаючи Євро-2020, яке УЄФА планує провести у заплановані терміни.

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Італійські клуби на таке прохання відповіли відмовою.

Після цього УЄФА запевнив Рому, що команду не виключать з Ліги Європи, а провина за матч з Севільєю, який не відбудеться, покладуть на іспанську сторону, оскільки римляни були готові відправитися в Іспанію.

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Севілья – Рома та Інтер – Хетафе, заплановані на 12 березня, перенесли з міркувань безпеки.

Напередодні туринський Ювентус повідомив, що захисник клуб Даніеле Ругані здав позитивний тест на коронавірус. Сам гравець пізніше написав в Instagram про стан свого здоров’я та подякував лікарям.

Джерело: Il Messaggero