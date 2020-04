Бой Джошуа — Пулев перенесли из-за коронавируса

Поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа и представителем Болгарии Кубратом Пулевым официально перенесли.

Бой должен был состояться 20 июня в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Сейчас организаторы поединка разрабатывают новую дату боя на стадионе Тоттенхэма. Ее сообщат позже.

Confirmed: #JoshuaPulev has been postponed.

A new date for the event is currently being worked on.

We will announce any updates in due course and continue to explore the possibility of hosting this fight at the Tottenham Hotspur Stadium. pic.twitter.com/sp43KcrUCY

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 3, 2020