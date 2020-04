Бій Джошуа – Пулєв перенесли через коронавірус

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO британцем Ентоні Джошуа та представником Болгарії Кубратом Пулєвим офіційно перенесли.

Бій мав відбутися 20 червня у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Нині організатори поєдинку розробляють нову дату бою на стадіоні Тоттенгема. Її повідомлять згодом.

Confirmed: #JoshuaPulev has been postponed.

A new date for the event is currently being worked on.

We will announce any updates in due course and continue to explore the possibility of hosting this fight at the Tottenham Hotspur Stadium. pic.twitter.com/sp43KcrUCY

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 3, 2020