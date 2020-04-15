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Факти / Спорт

Все обличчя у пудрі! Дуглас Коста у футболці Шахтаря зіграв з мамою у гру

Колишній футболіст донецького Шахтаря Дуглас Коста, який нині захищає кольори туринського Ювентуса, проводить карантин на батьківщині у Бразилії.

Нещодавно футболіст зізнався, що сумує за футбол та не знає чим себе зайняти від нудьги. Відтак Коста зіграв з мамою та своїми сестрами у цікаву гру.

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Мамі футболіста задавали питання, на які вона відповідала шляхом занурення дитини, якої стосується відповідь, у цукрову пудру.

 

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A post shared by DC11 Fé Em Deus (@douglascosta) on

Відзначимо, що для гри Дуглас обрав футболку Шахтаря, за який виступав до переходу у Баварію у 2015 році, а мама гравця була у джерсі нинішнього клубу бразильця – Ювентуса.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері заявив, що відновлення Серії А на тлі пандемії коронавірусу є малоймовірним.

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