В Италии сомневаются, что Серию А восстановят на фоне пандемии Covid-19

Возобновления чемпионата Италии по футболу на фоне пандемии коронавируса маловероятно. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силер.

— Маловероятно, что в нынешней ситуации чемпионат возобновится, — отметил Силер.

Altra pietra semi-tombale sulla ripresa della Serie A. Stavolta la deposita il viceministro della Salute, Sileri: “È inverosimile che il campionato riprenda” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 14, 2020

Ранее журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что правительство страны планирует запретить проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года.

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Серию А приостановили в начале марта из-за распространения вируса Covid-19 на территории страны. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ранее заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. Также в федерации не исключали, что Серия А может завершиться осенью.

В чемпионате Италии команды провели по 25-26 игр из 38 запланированных. Лидирует туринский Ювентус, имея в активе 63 очка. Вторым идет римский Лацио (62), на третьем месте — миланский Интер (54). Также на стадии полуфиналов прервали розыгрыш Кубка Италии.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии по футболу могут доиграть на двух стадионах.

Источник: Tancredi Palmeri