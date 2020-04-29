Прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело против Беккенбауэра

Уголовное дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении во время его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии закрыли за истечением срока давности.

Судебные разбирательства, которые проводились в Швейцарии, были приостановлены из-за пандемии Covid-19. Максимальный срок наказания мог составить 15 лет, прошедших с момента возможного преступления.

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Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Франца Беккенбауэра в начале сентября 2016 года после материала журналистов издания Spiegel, которые сообщили о подкупе четырех функционеров в исполкоме ФИФА. По данным издания, конкурсная комиссия в ФРГ создала специальный тайный фонд для подкупа сотрудников исполкома ФИФА.

Кроме Беккенбауэра обвиняемыми по делу проходили экс-президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах, вице-президент оргкомитета ЧМ-2006 Тео Цванцигер и генсек Немецкого футбольного союза Хорст Рудольф Шмидт.

Напомним, Минюст США обвинил чиновников Международной федерации футбола в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира по футболу в России и Катаре.