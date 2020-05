29 мая 1985 года в Брюсселе на стадионе Эйзель состоялась битва титанов европейского футбола. В финале Кубка европейских чемпионов встречались действующий чемпион турнира Ливерпуль и очень сильный туринский Ювентус.

Однако 29 мая с праздника футбола превратился в одну из самых страшных страниц в истории этого вида спорта.

За час до начала матча группа болельщиков Ливерпуля перелезла за ограждения и прошла полицейский кордон, которые отделяли их от итальянских тифози и атаковали болельщиков соперника. В результате началась драка. Люди начали паниковать и пытались убежать с террасы стадиона. Под давлением людей опорная стена трибуны не выдержала и обвалилась.

В результате обрушения стены трибуны погибли 39 человек, а около 600 — получили травмы различной степени тяжести.

Одной из причин трагедии стала халатность и жадность организаторов матча. Стадион оказался переполнен — ​​58-60 тыс. зрителей. За обеими воротами располагались террасы, стоячие трибуны, где находились по 25 тыс. фанатов с каждой стороны.

Болельщики Юве располагались в секторах O, N и M, а болельщики Ливерпуля — в секторах Y и X, а сектор Z отдали нейтральным бельгийским болельщикам. Эту идею поддержали оба клуба, что дало повод спекулянтам распространять билеты, создав опасную смесь фанатов на стадионе.

Еще до матча представители мерсисайдского клуба хотели перенести игру на другую арену, ведь стадион в Брюсселе не отвечал требованиям и находился в запущенном состоянии. Впрочем УЕФА не изменило своего мнения.

Несмотря на трагедию матч состоялся с полуторачасовой задержкой. Его хотели отменить, но во избежание новых инцидентов он все же состоялся. Со счетом 1:0 выиграл Ювентус.

Английские клубы после инцидента дисквалифицировали на три года, а Ливерпуль — на пять. Фактически бан на участие английских клубов в еврокубках продержался один год, Ливерпуль также амнистировали.

Читайте: Трагедия на стадионе Хиллсборо: как погибли 96 человек в ужасной давке

Также 14 фанатов Ливерпуля были признаны виновными в непредумышленном убийстве и осуждены на три года лишения свободы.

В 1995 году стадион Эйзель снесли, а на его месте восстал Стадион имени короля Бодуэна. Напоминанием о трагедии остаются обновленные ворота главного входа — единственная сохранившаяся от старого стадиона часть.

Сегодня Ливерпуль и Ювентус почтили память погибших на стадионе Эйзель.

We remember the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium on this day 35 years ago.

You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/x9Gfd5GJ2A

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 29, 2020