По данным Евростата (по состоянию на 31 марта 2025 года), в Польше находится 997 120 (23,4%) украинцев, имеющих временную защиту.

Сколько длится безвизовый режим для граждан Украины с биометрическим паспортом в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Безвизовый режим: на какие страны распространяется

Безвизовый режим для украинцев действует на территории стран Европейского Союза (ЕС).

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К безвизу относятся государства-члены ЕС, интегрированные в Шенгенское пространство: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Хорватия, Швеция и Польша.

Кипр еще не присоединился к полноценному Шенгенскому пространству. Поэтому 90-дневный безвизовый срок в Шенгене не учитывается при визите на Кипр — там считается отдельный 90-дневный период пребывания. Например, если вы использовали свой лимит в Шенгенской зоне, вы все равно можете сразу отправиться на Кипр еще на 90 дней.

Также безвизовый режим распространяется на страны, которые не являются членами ЕС, но входят в Шенгенское соглашение как ассоциированные участники:

Норвегия;

Исландия;

Швейцария;

Лихтенштейн.

Как долго можно находиться в Польше с биометрическим паспортом

Находиться на территории Польши (страны-участницы Шенгенского соглашения) разрешается до 90 дней в течение 180-дневного промежутка времени.

Стоит отметить, что период в 180 дней может меняться. Этот временной интервал оценивается каждый раз индивидуально — с даты въезда в зону Шенген, или с момента проведения проверки, например, полицией или пограничной службой при выезде.

Отсчет 90-дневного безвизового срока начинается с даты первого пересечения границы. В случае превышения разрешенного времени пребывания возможны серьезные последствия — от наложения штрафов до депортации или даже запрета повторного въезда.

Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическим паспортом: основные правила

Основным правилом выезда по безвизу является наличие действительного заграничного биометрического паспорта. Если у человека обычный (небиометрический) паспорт, тогда для поездки необходимо оформлять шенгенскую визу.

Как уже отмечалось, безвиз позволяет находиться в Польше до 90 дней в течение 180-дневного периода. Также по безвизу разрешается легально работать сроком до 3-х месяцев.

Для выезда по безвизу понадобятся следующие документы:

действительный биометрический заграничный паспорт — паспорт должен быть действительным не менее 3 месяцев после запланированного выезда с территории Шенгена и выдан не более чем за 10 лет до поездки;

доказательства финансовой обеспеченности (наличные средства, выписка из банка, платежные карты) — минимум 300 злотых на первые 3 дня или 100 злотых на каждый день пребывания;

медицинский страховой полис с минимальным покрытием €30 тыс., действительный на весь период пребывания;

билет на обратную дорогу или документ, подтверждающий его бронирование;

подтверждение цели визита — это может быть бронирование жилья, приглашение от друзей или родственников, подробный маршрут путешествия и т. д.

Если путешествует ребенок без обоих родителей, тогда требуется их нотариальное согласие. Для перевозки домашних животных необходимы: ветеринарный паспорт, микрочип и вакцинация.

Сколько можно находиться в Польше по биометрии на период войны в Украине

После 24 февраля 2022 года беженцы из Украины могут находиться на территории Польши легально в течение 18 месяцев. Для этого при прохождении пограничного контроля человека должен зарегистрировать комендант пограничной службы.

Если вас не зарегистрировали, тогда нужно подать ходатайство с фотографией о предоставлении персонального номера PESEL в муниципалитет города, в который вы приехали. При подаче документов сотрудники возьмут отпечаток пальца (не касается детей до 12 лет). Такую процедуру необходимо сделать в течение 60 дней с даты въезда в Польшу. После получения номера PESEL человек также может получить Доверенный профиль.

Пребывание в Польше считается легальным, если человек получил разрешение на временное проживание. Для этого также необходимо подать ходатайство. После принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание, человек имеет право проживать в Польше в течение 3 лет с даты, которая будет указана в решении.

Ходатайство можно подать не ранее истечения 9-месячного срока с даты легального въезда в Польшу, но не позднее, чем в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года.

Источник: Gov.pl

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