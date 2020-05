29 травня 1985 року у Брюсселі на стадіоні Ейзель відбулася битва титанів європейського футболу. У фіналі Кубка європейських чемпіонів зустрічалися чинний чемпіон турніру Ліверпуль та дуже сильний туринський Ювентус.

Однак 29 травня зі свята футболу перетворився в одну з найстрашніших сторінок в історії цього виду спорту.

За годину до початку матчу група вболівальників Ліверпуля перелізла за огорожі та пройшла поліцейський кордон, що відділяли їх від італійських тіфозі та атакували вболівальників суперника. В результаті розпочалася бійка. Люди почали панікувати та намагалися втекти з тераси стадіону. Під тиском людей опорна стіна трибуни не витримала і обвалилася.

В результаті обвалення стіни трибуни загинуло 39 осіб, а близько 600 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Однієї з причин трагедії стала халатність та жадібність організаторів матчу. Стадіон виявився переповнений – 58-60 тис. глядачів. За обома воротами розташовувалися тераси, стоячі трибуни, де перебували по 25 тис. фанатів з кожної сторони.

Вболівальники Юве розташовувалися в секторах O, N і M, а вболівальники Ліверпуля – в секторах Y і X, а сектор Z віддали нейтральним бельгійським уболівальникам. Цю ідею підтримали обидва клуби, що дало привід спекулянтам поширювати квитки, створивши небезпечну суміш фанатів на стадіоні.

Ще до матчу представники мерсисайдського клубу хотіли перенести гру на іншу арену, адже стадіон у Брюсселі не відповідав вимогам та перебував у занедбаному стані. Втім УЄФА не змінило своєї думки.

Попри трагедію матч відбувся із півторагодинною затримкою. Його хотіли скасувати, але щоб уникнути нових інцидентів він все ж відбувся. З рахунком 1:0 виграв Ювентус.

Англійські клуби після інциденту дискваліфікували на три роки, а Ліверпуль – на п’ять. Фактично бан на участь англійських клубів у єврокубках протримався один рік, Ліверпуль також амністували.

Також 14 фанатів Ліверпуля були визнані винними у ненавмисному вбивстві і засуджені на три роки позбавлення волі.

У 1995 році стадіон Ейзель знесли, а на його місці повстав Стадіон імені короля Бодуена. Нагадуванням про трагедію залишаються оновлені ворота головного входу – єдина збережена від старого стадіону частина.

Сьогодні Ліверпуль та Ювентус вшанували пам’ять загиблих на стадіоні Ейзель.

