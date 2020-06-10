Финал Лиги Европы могут перенести из Гданьска

Польский Гданьск может потерять право на проведение финала Лиги Европы в 2020 году.

Польское издание Sport.pl со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung отмечает, что организацию финального противостояния турнира может взять на себя Германия.

Пандемия коронавируса приостановила еврокубки в сезоне-2019/20. Финальна встреча Лиги Европы сначала должна была состояться 27 мая в польском Гданьске.

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Сейчас же немецкие СМИ сообщают, что место проведения матча могут изменить.

Перенесут ли финал Лиги Европы в Германии?

Немецкая футбольная ассоциация пока не комментирует сообщения о переносе финала из Польши.

Соревнования ЛЕ прервали в марте на стадии 1/8 финала. Планируется, что все матчи будут доигрывать в одном месте в августе 2020 года. Известно, что все команды будут проживать в одном городе, а встречи будут проходить на разных стадионах, расположенных неподалеку друг от друга.

Кроме Германии СМИ ранее называли одним из претендентов на проведение финала Лиги Европы Афины.

Хотя официальное решение в УЕФА должны принять 17 и 18 июня на собрании исполкома организации, Германию уже называют главным претендентом на проведение финала Лиги Европы.

Турнир могут провести в следующих городах: Франкфурт-на-Майне, Зинсгайм, Майнц, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Кельн.

Коммерцбанк-Арена во Франкфурте считается главным претендентом на финальное противостояние в ЛЕ.

Матчи Лиги Европы

12 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Среди восьми пар не сыграли только два матча: Севилья — Рома и Интер — Хетафе.

Свою борьбу на турнире продолжает донецкий Шахтер. В первом матче с Вольфсбургом на Фольксваген Арена горняки одержали победу со счетом 2:1.

Источник: Sport.pl