Взрывы в Херсоне: РФ сбрасывает взрывчатку с дронов, раненых уже трое
Взрывы в Херсоне сегодня, 8 июля, начали раздаваться на рассвете.
В результате вражеских атак есть пострадавшие, среди них – женщина в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.
Взрывы в Херсоне сегодня, 8 июля: что известно
Взрывы в Херсоне сегодня на рассвете раздавались уже как минимум дважды.
Под ударами россиян находились, в частности, люди в Днепровском районе города.
Так, около 04:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на двух мужчин 32 и 34 лет.
Оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие сами обратились к врачам. Один мужчина госпитализирован, другой будет лечиться дома.
После 05:00 российские оккупанты снова атаковали беспилотниками Днепровский район Херсона.
В результате сброса врагом взрывчатки с дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и ног получила женщина 1960 года рождения.
Ее в тяжелом состоянии полицейские доставили в больницу. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшей.
Также в результате вражеских обстрелов Корабельного района повреждена контактная сеть. Движение 4 троллейбуса временно остановлено. Специалисты КП Херсонелектротранс уже устраняют повреждения. О возобновлении работы 4-го троллейбусного маршрута местные власти сообщат отдельно.
Предыдущие атаки на Херсон
Ночью 2 июля вражеская артиллерия обстреляла больницу в Херсоне. Взрывами сильно повредили больницу, ранения получили по меньшей мере восемь человек. Среди них – пять пациентов и три медицинские сестры.
3 июля вражеские дроны нанесли удар по одному из медучреждений в Днепровском районе Херсона. Взрывами повреждены несколько машин скорой помощи, а также гражданские автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.