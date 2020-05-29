В сеть слили новый комплект выездной формы лондонского Арсенала на сезон 2020-21.
Однако дизайн, напоминающий брызги крови или малиновый джем, что размазан по тарелке, не впечатлил фанатов клуба.
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В текущем сезоне канониры не демонстрируют хорошие результаты, но по крайней мере их фанаты довольны дизайном формы в стиле Bruised Banana (помятый банан).
Снимки новой формы лондонского клуба появились на сайте Footy Headlines. Джерси выполнено в белом цвете, с тремя полосками Adidas вдоль плеч. Логотип спонсора Fly Emirates теперь сопровождается девизом Fly Better.
Но смелая часть комплекта — это красные брызги, нанесенные на футболку. Они мало напоминают мраморные залы Хайбери, но футболка с таким дизайном вполне подойдет для Хэллоуина.
Болельщики канониров остались недовольны таким дизайном. Один из них написал: Может это для отпугивания соперников. Другой пользователь твитнув: Похоже, что игрока только что побил медведь. Еще один добавил: Это похоже на место убийства.
Thoughts? #Arsenal pic.twitter.com/OzQeckX7gX
— Arsène’s Son (@hughwizzy) May 28, 2020
Convinced this who they got to come up with the concept for arsenals alleged new kit pic.twitter.com/IamF6hHQ6m
— Johnny_da_G (@Johnny_2_the_G) May 28, 2020
rumoured Arsenal 2020/21 away kit with no context pic.twitter.com/NFftlvfdUQ
— Amy (@aej11x) May 28, 2020
Какими будут шорты в комплекте пока не известно, но многие болельщики ожидают, что они будут иметь бордовую окраску.
Ранее в сети появилось видео новой домашней формы лидера чемпионата АПЛ Ливерпуля на сезон-2020/21.
Источник: Footy Headlines