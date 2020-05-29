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Факты / Спорт

Похоже на место убийства: в сети появилась выездная форма лондонского Арсенала

В сеть слили новый комплект выездной формы лондонского Арсенала на сезон 2020-21.

Однако дизайн, напоминающий брызги крови или малиновый джем, что размазан по тарелке, не впечатлил фанатов клуба.

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В текущем сезоне канониры не демонстрируют хорошие результаты, но по крайней мере их фанаты довольны дизайном формы в стиле Bruised Banana (помятый банан).

Снимки новой формы лондонского клуба появились на сайте Footy Headlines. Джерси выполнено в белом цвете, с тремя полосками Adidas вдоль плеч. Логотип спонсора Fly Emirates теперь сопровождается девизом Fly Better.

форма Арсенала третий комплект на 2020/21

Но смелая часть комплекта — это красные брызги, нанесенные на футболку. Они мало напоминают мраморные залы Хайбери, но футболка с таким дизайном вполне подойдет для Хэллоуина.

форма Арсенала третий комплект на 2020/21

Болельщики канониров остались недовольны таким дизайном. Один из них написал: Может это для отпугивания соперников. Другой пользователь твитнув: Похоже, что игрока только что побил медведь. Еще один добавил: Это похоже на место убийства.

Какими будут шорты в комплекте пока не известно, но многие болельщики ожидают, что они будут иметь бордовую окраску.

Ранее в сети появилось видео новой домашней формы лидера чемпионата АПЛ Ливерпуля на сезон-2020/21.

Источник: Footy Headlines

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