В сеть слили новый комплект выездной формы лондонского Арсенала на сезон 2020-21.

Однако дизайн, напоминающий брызги крови или малиновый джем, что размазан по тарелке, не впечатлил фанатов клуба.

В текущем сезоне канониры не демонстрируют хорошие результаты, но по крайней мере их фанаты довольны дизайном формы в стиле Bruised Banana (помятый банан).

Снимки новой формы лондонского клуба появились на сайте Footy Headlines. Джерси выполнено в белом цвете, с тремя полосками Adidas вдоль плеч. Логотип спонсора Fly Emirates теперь сопровождается девизом Fly Better.

Но смелая часть комплекта — это красные брызги, нанесенные на футболку. Они мало напоминают мраморные залы Хайбери, но футболка с таким дизайном вполне подойдет для Хэллоуина.

Болельщики канониров остались недовольны таким дизайном. Один из них написал: Может это для отпугивания соперников. Другой пользователь твитнув: Похоже, что игрока только что побил медведь. Еще один добавил: Это похоже на место убийства.

Convinced this who they got to come up with the concept for arsenals alleged new kit pic.twitter.com/IamF6hHQ6m

— Johnny_da_G (@Johnny_2_the_G) May 28, 2020