В Британии активизируются ультраправые движения: фанаты готовят нападения на акции BLM

В субботу, 13 июня, в Лондоне запланированы акции в поддержку движения Black Lives Matter, однако футбольные фанаты и ультраправые активисты Великобритании планируют сорвать мероприятие.

По информации Hope Not Hate, фанатская группировка Football Lads Alliance объединилось с ультраправыми и планируют атаки на участников антирасистской акции Black Lives Matter.

Сообщается, что фанаты хотят окружить военные мемориалы и другие статуи в центре Лондона. Их планы поддержал лидер ультраправых болельщиков Томми Робинсон, опубликовав видео, в котором гневно прокомментировал действия протестующих, что они презирают статую Уинстона Черчилля.

Большинство хулиганов, которые планируют посещать — это лондонские фирмы, в частности: Челси, Тоттенхэма, Миллуолл, Вест Хэма, Чарльтона, Арсенала и КПР. Также к ним планируют присоединиться активные болельщики из Портсмута, Эвертона, Сток Сити, Колчестера, Саутэнда, Бристоля, Ковентри, Плимута, Эксетера, Суиндона, Ньюкасла и Сандерленда.

Болельщики Сандерленда и Ньюкасла хвастаются тем, что уже заказали автобусы в Лондон.

Демонстрации BLM в США и Великобритании активизировали ультраправые фанатские движения. Больше всего их возмутили повреждения военного кенотаф в Лондоне и нападение на другие здания и мемориалы.

Читайте: Есть ли место акциям протеста на стадионе? В ФИФА призывают к здравому смыслу

Хотя фанаты утверждают, что они приезжают в Лондон, чтобы защитить мемориалы войны, из комментариев многих футбольных хулиганов в социальных сетях видно, что они также надеются противостоять BLM.

В Hope Not Hate добавляют, что часть хулиганов, которые планируют принять участие в акциях протеста, хотят напрямую противостоять активистам BLM, другие же надеются, что их присутствие создаст напряжение и спровоцирует столкновения между антирасистами и полицией.

Памятники шатаются от протестов

Массовые акции протеста с США плавно переключились на Европу. В частности, в британском Бристоле активисты повалили статую филантропу и работорговцу Эдварду Колстону. Как только монумент упал на землю, активисты по нему потоптались и сбросили в реку Эйвон.

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX

— ABC News (@ABC) June 7, 2020