В Британии активизируются ультраправые движения: фанаты готовят нападения на акции BLM

В субботу, 13 июня, в Лондоне запланированы акции в поддержку движения Black Lives Matter, однако футбольные фанаты и ультраправые активисты Великобритании планируют сорвать мероприятие.

По информации Hope Not Hate, фанатская группировка Football Lads Alliance объединилось с ультраправыми и планируют атаки на участников антирасистской акции Black Lives Matter.

Сообщается, что фанаты хотят окружить военные мемориалы и другие статуи в центре Лондона. Их планы поддержал лидер ультраправых болельщиков Томми Робинсон, опубликовав видео, в котором гневно прокомментировал действия протестующих, что они презирают статую Уинстона Черчилля.

— Если ты мужчина или называешь себя мужчиной, или ты тот, кто фанатеет от футбола, и тебе не наплевать на нашу страну, историю, культуру, самобытность. Я надеюсь, что ты будешь в Лондоне в следующую субботу.

Большинство хулиганов, которые планируют посещать — это лондонские фирмы, в частности: Челси, Тоттенхэма, Миллуолл, Вест Хэма, Чарльтона, Арсенала и КПР. Также к ним планируют присоединиться активные болельщики из Портсмута, Эвертона, Сток Сити, Колчестера, Саутэнда, Бристоля, Ковентри, Плимута, Эксетера, Суиндона, Ньюкасла и Сандерленда.

Болельщики Сандерленда и Ньюкасла хвастаются тем, что уже заказали автобусы в Лондон.

Демонстрации BLM в США и Великобритании активизировали ультраправые фанатские движения. Больше всего их возмутили повреждения военного кенотаф в Лондоне и нападение на другие здания и мемориалы.

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Хотя фанаты утверждают, что они приезжают в Лондон, чтобы защитить мемориалы войны, из комментариев многих футбольных хулиганов в социальных сетях видно, что они также надеются противостоять BLM.

В Hope Not Hate добавляют, что часть хулиганов, которые планируют принять участие в акциях протеста, хотят напрямую противостоять активистам BLM, другие же надеются, что их присутствие создаст напряжение и спровоцирует столкновения между антирасистами и полицией.

Памятники шатаются от протестов

Массовые акции протеста с США плавно переключились на Европу. В частности, в британском Бристоле активисты повалили статую филантропу и работорговцу Эдварду Колстону. Как только монумент упал на землю, активисты по нему потоптались и сбросили в реку Эйвон.

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX — ABC News (@ABC) June 7, 2020

После свержения статуи Колстона у подножия памятника премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля появилась надпись, что он был расистом.

В Бельгии объектами ненависти стали памятники королю Леопольду II, который был причастен к колонизации Конго. Во время акций протеста активисты заявляли, что памятники королю нужно демонтировать во всех городах страны.

Премьер-министр Ирландии Лео Валакдар после свержения статуи в Великобритании заявил, что его стране тоже следует пересмотреть целесообразность постаментов некоторых фигур.

Источник: Hope Not Hate