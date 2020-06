У Британії активізуються ультраправі рухи: фанати готують напади на акції BLM

У суботу, 13 червня, у Лондоні заплановані акції на підтримку руху Black Lives Matter, однак футбольні фанати та ультраправі активісти Великої Британії планують зірвати захід.

За інформацією Hope Not Hate, фанатське угрупування Football Lads Alliance об’єдналося з ультраправими і планують атаки на учасників антирасистської акції Black Lives Matter.

Повідомляється, що фанати хочуть оточити військові меморіали та інші статуї у центрі Лондона. Їхні плани підтримав лідер ультраправих вболівальників Томмі Робінсон, який опублікував відео, в якому гнівно прокоментував дії протестувальників, що вони зневажають статую Вінстона Черчиля.

Більшість хуліганів, котрі планують відвідувати, – це лондонські фірми, зокрема: Челсі, Тоттенгему, Міллволлу, Вест Гему, Чарльтону, Арсеналу та КПР. Також до них планують приєднатися активні вболівальники з Портсмута, Евертона, Сток Сіті, Колчестера, Саутенда, Бристоля, Ковентрі, Плімута, Ексетера, Свіндона, Ньюкасла та Сандерленда.

Вболівальники Сандерленда та Ньюкасла хизуються тим, що вже замовили автобуси до Лондона.

Демонстрації BLM у США та Великій Британії активізували ультраправі фанатські рухи. Найбільше їх обурили пошкодження воєнного кенотафу у Лондоні та напад на інші будівлі та меморіали.

Читайте: Чи є місце акціям протесту на стадіоні? У ФІФА закликають до здорового глузду

Хоча фанати стверджують, що вони приїжджають до Лондону, щоб захистити меморіали війни, з коментарів багатьох футбольних хуліганів у соціальних мережах видно, що вони також сподіваються протистояти BLM.

У Hope Not Hate додають, що частина хуліганів, котрі планують взяти участь в акціях протесту, будуть напряму протистояти активістам BLM, інші ж сподіваються, що їхня присутність створить напругу і спровокує зіткнення між антирасистами та поліцією.

Пам’ятники хитаються від протестів

Масові акції протесту з США плавно перекинулися на Європу. Зокрема, у британському Бристолі активісти повалили статую філантропу та работорговцю Едварду Колстону. Щойно монумент впав на землю, активісти по ньому потопталися та скинули у річку Ейвон.

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX

— ABC News (@ABC) June 7, 2020