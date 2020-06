29 тур немецкой Бундеслиги превратился в акцию протеста в память об убитом американце Джордже Флойде, а надпись Justice for George в спортивных кругах плавно перешла из постов в соцсетях к лозунгам на поле.

С повязкой соответствующего содержания на матч против Вердера вышел хавбек Шальке Уэстон МакКенни, а форвард менхенгладбахской Боруссии Маркус Тюрам после забитого гола сопернику повторил жест Колина Каперника, встав на одно колено. Так в 2016-17 годах спортсмены протестовали против притеснений нацменьшинств в США.

Powerful moment here at Borussia-Park as Marcus Thuram takes the knee after scoring.@borussia_en are now two nil up just before the break. Watch live now on HD11 #beINBundesliga #BMGFCU pic.twitter.com/PZQ4pBs2GP — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 31, 2020

Английский футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо после забитого гола в ворота Падерборна продемонстрировал на камеру майку с надписью Justice for George. Такую же надпись показал и Ашраф Хакими.

Achraf Hakimi and Jadon Sancho both revealed ‘Justice For George Floyd’ shirts in Dortmund’s 6-1 win over Paderborn. pic.twitter.com/k9vx4etswj — B/R Football (@brfootball) May 31, 2020

Такое празднование гола арбитр Даниэль Зиберт трактовал как неспортивное поведение, потому наградил англичанина желтой карточкой. За это горчичник 2 июня пришлось оправдываться Немецкому футбольному союзу:

— Санчо был наказан не за лозунг в поддержку Флойда. Арбитр Даниэль Зиберт действовал согласно действующим правилам.

В НФС утверждают, что во время матча рефери не имел возможности разобраться, о чем идет речь на футболке игрока, показав ему желтую исключительно за то, что он снял джерси.

Подобные акции запрещены уставами Бундеслиги и ФИФА. НФС пообещал рассмотреть ситуацию в комитете по контролю, который должен установить, место подобным акциям на стадионах.

В других лигах, которые завершились или еще на паузе, игроки выражают свой протест через социальные сети.

Какая реакция ФИФА?

Пресс-служба Международной федерации футбола опубликовала снимок Джейдона Санчо в футболке с надписью Justice for George, но впоследствии удалила, заменив другим фото. Это заметил журналист The Guardian Барни Роней.

Disappointing, but FIFA has now deleted its tweet in support of George Floyd pic.twitter.com/QjI7srupyZ — Barney Ronay (@barneyronay) May 31, 2020

Пост на странице ФИФА посвящен футболистам с лучшими показателями в топ-5 европейских лигах по системе гол+пас.

В понедельник ФИФА призвала организаторов футбольных турниров иметь здравый смысл и не наказывать футболистов, которые требуют справедливости для Джорджа Флойда во время матчей.

— ФИФА полностью понимает глубину настроений и опасений, что выражают футболисты на фоне трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда, — говорится в заявлении ФИФА в Associated Press.

Что случилось в Миннеаполисе?

25 мая в городе Миннеаполис в штате Миннесота полицейский Дерек Шовен придавил коленом к земле афроамериканца Джорджа Флойда за то, что мужчина рассчитался в маркете фальшивой купюрой номиналом $20.

В таком положении Флойд пробыл около семи минут, он просил прекратить это делать полицейского, после чего потерял сознание. Флойда доставили в больницу, где он умер.

Возмущение выразили многие известные спортсмены — звезда НБА ЛеБрон Джеймс, футболист ПСЖ Килиан Мбаппе и игрок МЮ Маркус Рашфорд, теннисистка Наоми Осака, футбольный клуб Ливерпуль.

The entire squad knelt in Anfield’s centre circle ahead of today’s training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement. Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh — Liverpool FC (at ) (@LFC) June 1, 2020

Сам инцидент стал причиной массовых протестов и погромов в США, которые продолжаются.

Источник: DFB, AP