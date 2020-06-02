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Факты / Спорт

Есть ли место акциям протеста на стадионе? В ФИФА призывают к здравому смыслу

29 тур немецкой Бундеслиги превратился в акцию протеста в память об убитом американце Джордже Флойде, а надпись Justice for George в спортивных кругах плавно перешла из постов в соцсетях к лозунгам на поле.

С повязкой соответствующего содержания на матч против Вердера вышел хавбек Шальке Уэстон МакКенни, а форвард менхенгладбахской Боруссии Маркус Тюрам после забитого гола сопернику повторил жест Колина Каперника, встав на одно колено. Так в 2016-17 годах спортсмены протестовали против притеснений нацменьшинств в США.

Английский футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо после забитого гола в ворота Падерборна продемонстрировал на камеру майку с надписью Justice for George. Такую же надпись показал и Ашраф Хакими.

Такое празднование гола арбитр Даниэль Зиберт трактовал как неспортивное поведение, потому наградил англичанина желтой карточкой. За это горчичник 2 июня пришлось оправдываться Немецкому футбольному союзу:

— Санчо был наказан не за лозунг в поддержку Флойда. Арбитр Даниэль Зиберт действовал согласно действующим правилам.

В НФС утверждают, что во время матча рефери не имел возможности разобраться, о чем идет речь на футболке игрока, показав ему желтую исключительно за то, что он снял джерси.

Подобные акции запрещены уставами Бундеслиги и ФИФА. НФС пообещал рассмотреть ситуацию в комитете по контролю, который должен установить, место подобным акциям на стадионах.

В других лигах, которые завершились или еще на паузе, игроки выражают свой протест через социальные сети.

Какая реакция ФИФА?

Пресс-служба Международной федерации футбола опубликовала снимок Джейдона Санчо в футболке с надписью Justice for George, но впоследствии удалила, заменив другим фото. Это заметил журналист The Guardian Барни Роней.

Пост на странице ФИФА посвящен футболистам с лучшими показателями в топ-5 европейских лигах по системе гол+пас.

Читайте: Смерть Флойда. В США наконец-то заговорили о том, о чем молчит весь мир

В понедельник ФИФА призвала организаторов футбольных турниров иметь здравый смысл и не наказывать футболистов, которые требуют справедливости для Джорджа Флойда во время матчей.

— ФИФА полностью понимает глубину настроений и опасений, что выражают футболисты на фоне трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда, — говорится в заявлении ФИФА в Associated Press.

Что случилось в Миннеаполисе?

25 мая в городе Миннеаполис в штате Миннесота полицейский Дерек Шовен придавил коленом к земле афроамериканца Джорджа Флойда за то, что мужчина рассчитался в маркете фальшивой купюрой номиналом $20.

В таком положении Флойд пробыл около семи минут, он просил прекратить это делать полицейского, после чего потерял сознание. Флойда доставили в больницу, где он умер.

Возмущение выразили многие известные спортсмены — звезда НБА ЛеБрон Джеймс, футболист ПСЖ Килиан Мбаппе и игрок МЮ Маркус Рашфорд, теннисистка Наоми Осака, футбольный клуб Ливерпуль.

Сам инцидент стал причиной массовых протестов и погромов в США, которые продолжаются.

Источник: DFB, AP

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