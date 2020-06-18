Форвард немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернер заключил контракт с лондонским Челси. Информацию о трансфере аристократы подтвердили на своем официальном сайте.

24-летний футболист конец сезона-2019/20 в Бундеслиге доиграет с РБ Лейпциг, но не поможет немецкой команде в Лиге чемпионов в августе. В Лондон игрок должен перебраться в июле.

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В текущем сезоне Вернер в 43 матчах во всех турнирах отметился 32 голами и сделал 13 ассистов. У немца есть еще два тура Бундеслиги, чтобы увеличить свою результативность в этом сезоне.

— Я рад и горд присоединиться к Челси. Хочу поблагодарить РБ Лейпциг и их болельщиков за четыре фантастических года. Вы всегда будете в моем сердце. С нетерпением ожидаю следующего сезона, чтобы приступить к работе с новыми товарищами по команде и познакомиться с фанатами Челси, — сказал Вернер.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! pic.twitter.com/WLcagJCHWt — Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020

Трансфер немецкого футболиста обойдется клубу Романа Абрамовича в £47,5 млн (почти €53 млн). Заработная плата игрока в неделю будет достигать около €200 тыс.

Для Челси это уже второй летний трансфер после подтверждения о переходе Хакима Зиеха из амстердамского Аякса.

Зо Вернером долго наблюдали Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Футболист во второй половине сезона даже признался в любви к команде Юргена Клоппа, проводил телефонные разговоры с немецким специалистом и подыскивал себе квартиру на Мерсисайде. Но красные вынуждены были отказаться от идеи подписания немца из-за режима экономии, связанного с Covid-19.