Форвард немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернер заключил контракт с лондонским Челси. Информацию о трансфере аристократы подтвердили на своем официальном сайте.

24-летний футболист конец сезона-2019/20 в Бундеслиге доиграет с РБ Лейпциг, но не поможет немецкой команде в Лиге чемпионов в августе. В Лондон игрок должен перебраться в июле.

В текущем сезоне Вернер в 43 матчах во всех турнирах отметился 32 голами и сделал 13 ассистов. У немца есть еще два тура Бундеслиги, чтобы увеличить свою результативность в этом сезоне.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020