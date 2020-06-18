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Факти / Спорт

Челсі оголосив про трансфер Тімо Вернера, якого хотів підписати Клопп

Форвард німецького РБ Лейпциг Тімо Вернер уклав контракт з лондонським Челсі. Інформацію про трансфер аристократи підтвердили на своєму офіційному сайті.

24-річний футболіст кінець сезону-2019/20 у Бундеслізі дограє з РБ Лейпциг, але не допоможе німецькій команді у Лізі чемпіонів у серпні. До Лондона гравець повинен перебратися у липні.

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У поточному сезоні Вернер у 43 матчах у всіх турнірах відзначився 32 голами та зробив 13 асистів. У німця є ще два тури Бундесліги, щоб збільшити свою результативність у цьому сезоні.

— Я радий та гордий приєднатися до Челсі. Хочу подякувати РБ Лейпциг та їхнім вболівальникам за чотири фантастичні роки. Ви завжди будете у моєму серці. З нетерпінням очікую наступного сезону, щоб приступити до роботи з новими товарищами у команді та познайомитися з фанатами Челсі, – сказав Вернер.

Трансфер німецького футболіста обійдеться клубу Романа Абрамовича у £47,5 млн (майже €53 млн). Заробітна плата гравця у тиждень сягатиме близько €200 тис.

Для Челсі це вже другий літній трансфер після підтвердження про перехід Хакіма Зієха з амстердамського Аякса.

За Вернером довго спостерігали Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Футболіст другу половину сезону навіть признався у любові до команди Юргена Клоппа, проводив телефонні розмови з німецьким спеціалістом та підшукував собі квартиру на Мерсисайді. Втім червоні змушені були відмовитися від ідеї підписання німця через режим економії, що пов’язаний з Covid-19.

Джерела: Chelsea, Metro

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