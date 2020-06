Форвард німецького РБ Лейпциг Тімо Вернер уклав контракт з лондонським Челсі. Інформацію про трансфер аристократи підтвердили на своєму офіційному сайті.

24-річний футболіст кінець сезону-2019/20 у Бундеслізі дограє з РБ Лейпциг, але не допоможе німецькій команді у Лізі чемпіонів у серпні. До Лондона гравець повинен перебратися у липні.

У поточному сезоні Вернер у 43 матчах у всіх турнірах відзначився 32 голами та зробив 13 асистів. У німця є ще два тури Бундесліги, щоб збільшити свою результативність у цьому сезоні.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020