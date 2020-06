Перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Бернли над стадионом Этихад в Манчестере появился баннер с надписью White Lives Matter Burnley! (Жизни белых важны).

Инцидент произошел, как только футболисты, в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны), встали на одно колено.

Футбольный клуб Бернли извинился за этот инцидент и пообещал наказать причастных фанатов клуба пожизненной дисквалификацией на посещение матчей. В Бернли заявили, что решительно осуждают такие действия, назвав баннер оскорбительным.

Также в клубе извинились перед всеми, кто помогает продвигать идеи движения Black Lives Matter в мире.

A plane has just flown over the Etihad that says “White lives matter — Burnley.”

What an absolute disgrace pic.twitter.com/syvl3LyK5L

— talkSPORT (@talkSPORT) June 22, 2020