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Факты / Спорт

Английских фанатов хотят наказать за баннер White Lives Matter перед матчем

Перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Бернли над стадионом Этихад в Манчестере появился баннер с надписью White Lives Matter Burnley! (Жизни белых важны).

Инцидент произошел, как только футболисты, в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны), встали на одно колено.

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Футбольный клуб Бернли извинился за этот инцидент и пообещал наказать причастных фанатов клуба пожизненной дисквалификацией на посещение матчей. В Бернли заявили, что решительно осуждают такие действия, назвав баннер оскорбительным.

— Это ни в коем случае, не означает, что ФК Бернли поддерживает такие идеи болельщиков, мы будем сотрудничать с властью, чтобы определить ответственных и привлечь их к пожизненному бану, — говорится в заявлении клуба.

Также в клубе извинились перед всеми, кто помогает продвигать идеи движения Black Lives Matter в мире.

Впоследствии болельщик Бернли по имени Джейк Хеппл взял на себя ответственность за выходку с баннером. На своей странице в Facebook он написал следующее:

— Я хотел бы воспользоваться такой возможностью, чтобы извиниться совершенно не перед кем! Очевидно, сейчас считается расизмом говорить, что жизнь белых имеет значение.

Сейчас это сообщение на странице Хеппла в соцсети недоступно.

Джейк Хеппл

Джейк Хеппл (слева) с бывшим лидером организации английской лиги обороны (EDL) Томми Роббинсоном

Сама игра между Сити и Бернли завершилась разгромным поражением гостей со счетом 5:0. За горожан дублями отличились Фил Фоден и Рияд Марез, еще один гол на счету Давида Силвы. Теперь в активе подопечных Пепа Гвардиолы 63 пункта и вторая строчка в турнирной таблице АПЛ. Бернли идет одиннадцатым, имея в активе 39 пунктов.

На футболках всех футболистов АПЛ вместо их фамилий теперь нанесена надпись White Lives Matter в поддержку движения, которое растет невероятными темпами после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в США в прошлом месяце.

Впрочем, демонстрации BLM в США и Великобритании активизировали ультраправые фанатские движения. Больше всего их возмутили повреждения военного кенотафа в Лондоне и нападение на другие здания и мемориалы.

Фото: Dreamstime, Jake Hepple

Источники: The Telegraph, Mirror

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