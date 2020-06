Перед матчем 30-го туру англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Бернлі над стадіоном Етіхад у Манчестері з’явився банер з написом White Lives Matter Burnley! (Життя білих важливі).

Інцидент стався, щойно футболісти, в рамках акції на підтримку руху Black Lives Matter (Життя темношкірих важливе), встали на одне коліно.

Читайте: Скандальний банер і незабитий пенальті: як Динамо вийшло до фіналу Кубка України

Футбольний клуб Бернлі вибачився за цей інцидент і пообіцяв покарати причетних фанатів клубу довічною дискваліфікацією на відвідування матчів. У Бернлі заявили, що рішуче засуджують такі дії, назвавши банер образливим.

Також у клубі вибачилися перед усіма, хто допомагає просувати ідеї руху Black Lives Matter у світі.

A plane has just flown over the Etihad that says “White lives matter – Burnley.”

What an absolute disgrace pic.twitter.com/syvl3LyK5L

— talkSPORT (@talkSPORT) June 22, 2020