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Факти / Спорт

Англійських фанатів хочуть покарати за банер White Lives Matter перед матчем

Перед матчем 30-го туру англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Бернлі над стадіоном Етіхад у Манчестері з’явився банер з написом White Lives Matter Burnley! (Життя білих важливі).

Інцидент стався, щойно футболісти, в рамках акції на підтримку руху Black Lives Matter (Життя темношкірих важливе), встали на одне коліно.

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Футбольний клуб Бернлі вибачився за цей інцидент і пообіцяв покарати причетних фанатів клубу довічною дискваліфікацією на відвідування матчів. У Бернлі заявили, що рішуче засуджують такі дії, назвавши банер образливим.

— Це, в жодному разі, не означає, що ФК Бернлі підтримує такі ідеї вболівальників, ми співпрацюватимемо з владою, щоб визначити відповідальних та притягнути їх до довічного бану, – йдеться у заяві клубу.

Також у клубі вибачилися перед усіма, хто допомагає просувати ідеї руху Black Lives Matter у світі.

Згодом вболівальник Бернлі на ім’я Джейк Хеппл взяв на себе відповідальність за витівку з банером. На своїй сторінці у Facebook він написав наступне:

— Я хотів би скористатися такою можливістю, щоб вибачитися абсолютно не перед ким! Вочевидь, зараз є расизмом говорити, що життя білих має значення.

Нині цей допис на сторінці Хеппла у соцмережі недоступний.

Джейк Хеппл

Джейк Хеппл (ліворуч) з колишнім лідером організації англійської ліги оборони (EDL) Томмі Роббінсоном

Сама гра між Сіті та Бернлі завершилася розгромною поразкою гостей з рахунком 5:0. За містян дублями відзначилися Філ Фоден та Ріяд Марез, ще один гол на рахунку Давида Сілви. Тепер в активі підопічних Пепа Гвардіоли 63 пункти і друга сходинка у турнірній таблиці АПЛ. Бернлі йде одинадцятим, маючи в активі 39 пунктів.

На футболках всіх футболістів АПЛ замість їхніх прізвищ тепер нанесено напис White Lives Matter на підтримку руху, який зростає неймовірними темпами після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими у США минулого місяця.

Втім, демонстрації BLM у США та Великій Британії активізували ультраправі фанатські рухи. Найбільше їх обурили пошкодження воєнного кенотафу у Лондоні та напад на інші будівлі та меморіали.

Фото: Dreamstime, Jake Hepple

Джерела: The Telegraph, Mirror

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