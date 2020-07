3 июля стартует первый этап нового сезона чемпионата Формулы-1. Гран-при Австрии на трассе в Шпильберге начнется свободными практиками, а сама гонка состоится в воскресенье, 5 июля.

Старт сезона Ф-1 сначала должен был пройти в марте в Мельбурне, но из-за пандемии его отложили почти на четыре месяца.

Не секрет, что шестикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон является главным фаворитом. Для британца этот сезон может стать особенным, ведь в случае триумфа он сравняется по количеству титулов с рекордсменом Ф-1 Михаэлем Шумахером. Также Хэмилтон может побить рекорд немца по количеству побед в гонках (84 у Льюиса против 91 у Михаэля).

Сможет ли кто-то навязать борьбу действующему чемпиону? Теоретически — да. Его главным конкурентом уже несколько лет подряд является его же партнер по команде фин Валттери Боттас.

Также все шансы имеет прошлогодний бронзовый призер Ф-1, пилот Red Bull Toro Rosso Honda Макс Ферстаппен, а также пилоты конюшни Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

В Кубке конструкторов главным претендентом на победу тоже считают Mercedes, а единственной командой, которая может навязать борьбу немцам называют Ferrari. Однако, это возможно только при условии отсутствия тактических и технических ошибок итальянской конюшни. Также в борьбу может включиться Red Bull, если второй пилот команды Александер Албон сможет регулярно подниматься на подиумы на этапах.

Сначала в чемпионате планировалось провести 22 этапа, но пандемия внесла коррективы. Пока известно о восьми Гран-при, хотя организаторы планируют провести до 18 гонок.

Сезон откроется двумя Гран-при в Австрии — 5 и 12 июля. Далее пилоты сойдутся на трассе в Венгрии (19 июля), британском Сильверстоуне (2 и 9 августа), испанской Барселоне (16 августа), в Бельгии (30 августа) и на легендарной трассе в итальянском Монце (6 сентября).

Что касается остального расписания, то его организаторы пообещали обнародовать позже. Точно известно, что в 2020 году поклонники автогонок не увидят заезды на трассах в Австралии, Франции, Монако и Нидерландов — Гран-при на трассе в Зандворте должен был пройти впервые за 35 лет.

Из-за Covid-19 Формула-1 и FIA приняли решение ввести дополнительные правила безопасности, которые должны соблюдаться команды и организаторы Гран-при. В частности, соревнования будут проходить без зрителей, члены команд должны постоянно сдавать ПЦР-тесты, на этапах задействуют минимум персонала, а сами команды должны придерживаться социальной дистанции. Также изменится формат церемонии награждения.

Во время длительного перерыва большинство пилотов Ф-1 принимали участие в виртуальных гонках Ф-1. Победителем этих соревнований стал пилот Williams Джордж Расселл. Другие гонщики Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Пьер Гасли приняли участие в виртуальной гонке — 24 часа Ле-Мана.

А вот действующий чемпион Формулы-1 Хэмилтон посвятил перерыв борьбе с расизмом. Британец поддержал движение Black Lives Matter и снос памятника работорговцу и филантропу Эдварду Колстону в Бристоле. Его команда тоже присоединилась к поддержке BLM, изменив цвета болидов, комбинезонов и шлемов пилотов.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020