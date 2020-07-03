3 июля стартует первый этап нового сезона чемпионата Формулы-1. Гран-при Австрии на трассе в Шпильберге начнется свободными практиками, а сама гонка состоится в воскресенье, 5 июля.

Старт сезона Ф-1 сначала должен был пройти в марте в Мельбурне, но из-за пандемии его отложили почти на четыре месяца.

Кто фаворит сезона?

Не секрет, что шестикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон является главным фаворитом. Для британца этот сезон может стать особенным, ведь в случае триумфа он сравняется по количеству титулов с рекордсменом Ф-1 Михаэлем Шумахером. Также Хэмилтон может побить рекорд немца по количеству побед в гонках (84 у Льюиса против 91 у Михаэля).

Сможет ли кто-то навязать борьбу действующему чемпиону? Теоретически — да. Его главным конкурентом уже несколько лет подряд является его же партнер по команде фин Валттери Боттас.

View this post on Instagram A post shared by Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) on Jun 17, 2020 at 7:55am PDT

Также все шансы имеет прошлогодний бронзовый призер Ф-1, пилот Red Bull Toro Rosso Honda Макс Ферстаппен, а также пилоты конюшни Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

В Кубке конструкторов главным претендентом на победу тоже считают Mercedes, а единственной командой, которая может навязать борьбу немцам называют Ferrari. Однако, это возможно только при условии отсутствия тактических и технических ошибок итальянской конюшни. Также в борьбу может включиться Red Bull, если второй пилот команды Александер Албон сможет регулярно подниматься на подиумы на этапах.

Изменения в календаре и регламенте Формулы-1

Сначала в чемпионате планировалось провести 22 этапа, но пандемия внесла коррективы. Пока известно о восьми Гран-при, хотя организаторы планируют провести до 18 гонок.

Сезон откроется двумя Гран-при в Австрии — 5 и 12 июля. Далее пилоты сойдутся на трассе в Венгрии (19 июля), британском Сильверстоуне (2 и 9 августа), испанской Барселоне (16 августа), в Бельгии (30 августа) и на легендарной трассе в итальянском Монце (6 сентября).

Что касается остального расписания, то его организаторы пообещали обнародовать позже. Точно известно, что в 2020 году поклонники автогонок не увидят заезды на трассах в Австралии, Франции, Монако и Нидерландов — Гран-при на трассе в Зандворте должен был пройти впервые за 35 лет.

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Из-за Covid-19 Формула-1 и FIA приняли решение ввести дополнительные правила безопасности, которые должны соблюдаться команды и организаторы Гран-при. В частности, соревнования будут проходить без зрителей, члены команд должны постоянно сдавать ПЦР-тесты, на этапах задействуют минимум персонала, а сами команды должны придерживаться социальной дистанции. Также изменится формат церемонии награждения.

Четыре месяца без гонок

Во время длительного перерыва большинство пилотов Ф-1 принимали участие в виртуальных гонках Ф-1. Победителем этих соревнований стал пилот Williams Джордж Расселл. Другие гонщики Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Пьер Гасли приняли участие в виртуальной гонке — 24 часа Ле-Мана.

А вот действующий чемпион Формулы-1 Хэмилтон посвятил перерыв борьбе с расизмом. Британец поддержал движение Black Lives Matter и снос памятника работорговцу и филантропу Эдварду Колстону в Бристоле. Его команда тоже присоединилась к поддержке BLM, изменив цвета болидов, комбинезонов и шлемов пилотов.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Впоследствии Ф-1 запустила инициативу под названием #WeRaceAsOne, направленной на борьбу с расизмом и дискриминацией. Отныне на болидах команд появятся наклейки с изображением радуги. Первым к акции Формулы-1 присоединился британский McLaren.

Во время перерыва в некоторых командах произошли изменения. Самая сенсационная — это уход Феттеля с Ferrari после завершения сезона. Чьи цвета будет защищать немец в следующем сезоне — пока не известно, но партнером Леклера в команде станет испанец Карлос Сайнс-младший, который сейчас выступает в McLaren. А в кресло болида британской команды пересядет Даниэль Риккьярдо с Renault F1 Team.

Где смотреть Гран-при Австрии

Гран-при Австрии вернулся в календарь соревнований в 2014 году после 11-летнего перерыва.

Первую гонку сезона-2020 поклонники Формулы-1 смогут посмотреть на телеканале Setanta Sports. Старт заезда в 16.05 по киевскому времени.

В пятницу у команд запланированы свободные заезды, а в субботу состоится третья свободная практика и квалификация.

Среди действующих пилотов соревнований на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон в 2016 году, Боттас в 2017 году и дважды подряд 2018-2019 Ферстаппен. Рекордсменом этапа по количеству побед (три) является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост.