Это вопрос не часов, а недель: Мерц о поставках Украине систем ПВО Patriot

Передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot может занять несколько недель.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет агентство Bloomberg.

Мерц о передаче Украине систем ПВО Patriot

По его словам, немецкие министры обсуждают детали того, как можно организовать доставку Patriot в Украину за короткий промежуток времени.

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Он обратил внимание, что системы ПВО нужно транспортировать установить, поэтому этот вопрос решится не за часы, а потребует дней и недель.

— Мы договорились, что с европейского континента и Европы в целом поставим Украине новые Patriot, а эти системы будут заменены из США, — объяснил он.

Немецкий канцлер рассказал, что его страна также должна поддерживать собственную обороноспособность.

В то же время Кир Стармер отметил, что Великобритания работает с союзниками для предоставления больших возможностей Украине.

Мерц о дальнобойных системах для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что во время визита обсудил с Киром Стармером вопрос военной поддержки Украины.

По его словам, речь идет не только о ПВО, но и способности Украины лучше защищаться благодаря дальнобойным системам, пишет DW.

Мерц анонсировал, что уже вскоре Украина получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении в ближайшие недели и месяцы, в частности благодаря недавно начатому промышленному сотрудничеству.

Кроме этого, канцлер Германии надеется, что администрация США вместе с американским Конгрессом примут санкции против Российской Федерации.

Недавно президент США Дональд Трамп согласился на поставку Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Однако расходы на эти системы возьмут на себя европейские партнеры по НАТО. В частности, правительство Германии уже официально предложило оплатить по меньшей мере две такие установки.

Пока не уточняется, идет ли речь о передаче систем Patriot непосредственно из арсеналов европейских стран, в частности Германии, или о поставках из запасов США. В Вашингтоне также не озвучивали, предоставят ли комплексы со своих складов.

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