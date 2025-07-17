Это вопрос не часов, а недель: Мерц о поставках Украине систем ПВО Patriot
Передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot может занять несколько недель.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет агентство Bloomberg.
Мерц о передаче Украине систем ПВО Patriot
По его словам, немецкие министры обсуждают детали того, как можно организовать доставку Patriot в Украину за короткий промежуток времени.
Он обратил внимание, что системы ПВО нужно транспортировать установить, поэтому этот вопрос решится не за часы, а потребует дней и недель.
— Мы договорились, что с европейского континента и Европы в целом поставим Украине новые Patriot, а эти системы будут заменены из США, — объяснил он.
Немецкий канцлер рассказал, что его страна также должна поддерживать собственную обороноспособность.
В то же время Кир Стармер отметил, что Великобритания работает с союзниками для предоставления больших возможностей Украине.
Мерц о дальнобойных системах для Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что во время визита обсудил с Киром Стармером вопрос военной поддержки Украины.
По его словам, речь идет не только о ПВО, но и способности Украины лучше защищаться благодаря дальнобойным системам, пишет DW.
Мерц анонсировал, что уже вскоре Украина получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении в ближайшие недели и месяцы, в частности благодаря недавно начатому промышленному сотрудничеству.
Кроме этого, канцлер Германии надеется, что администрация США вместе с американским Конгрессом примут санкции против Российской Федерации.
Недавно президент США Дональд Трамп согласился на поставку Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Однако расходы на эти системы возьмут на себя европейские партнеры по НАТО. В частности, правительство Германии уже официально предложило оплатить по меньшей мере две такие установки.
Пока не уточняется, идет ли речь о передаче систем Patriot непосредственно из арсеналов европейских стран, в частности Германии, или о поставках из запасов США. В Вашингтоне также не озвучивали, предоставят ли комплексы со своих складов.