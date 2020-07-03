Манчестер Сити — Ливерпуль — 4:0

Голы: Де Брюйне, 25 (пен.) Стерлинг, 35 Фоден, 45 Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сити принимал новоиспеченного чемпиона Англии Ливерпуль в рамках матча 32 тура АПЛ. Встреча прошла на Этихад и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Перед матчем подопечные Пепа Гвардиолы, как и обещали, устроили для красных чемпионский коридор. Горожане аплодировали своим соперникам, которые в предыдущем туре стали чемпионами.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad #MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 2, 2020

Однако, сразу после чемпионского коридора Сити перешел к унижению. Счет в матче горожане открыли после пенальти, который успешно реализовал Кевин Де Брюйне. Через десять минут хозяева удвоили свое преимущество — Жезус отпасовал на Фодена, а тот выкатил снаряд на Рахима Стерлинга, который спокойно переиграл Алиссона.

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Еще до перерыва Манчестер Сити довел счет до разгромного после гола Фила Фодена, воспользовавшегося пасом от Де Брюйне. Интересно, что в последний раз мерсисайдцы пропускали в первом тайме три мяча еще в 2015 году от Сток Сити, проиграв матч со счетом — 6:1.

На второй тайм Клопп посадил на скамейку запасных Джо Гомеса и бросил в игру Окслейд-Чемберлена, но игра продолжала развиваться по сценарию Сити. Визуально красные атаковали больше, но по-прежнему вхолостую.

А на 67-й минуте в ворота Алиссона залетел четвертый за игру гол — антигероем момента стал Алекс Окслейд-Чемберлен, который в неудачном подкате срезал мяч в собственные ворота после удара Стерлинга.

Далее определенный промежуток времени преимуществом владел Ливерпуль, а Манчестер Сити ходил в контратаки. Команди чередовали игру первым номером. Максимум на что мог рассчитывать Ливерпуль — это гол престижа, но финальный счет на табло едва не стал 5:0. Но взятие ворот Мареза отменили после просмотра VAR.

Последний раз бразильский вратарь красных Алиссон пропускал четыре или более мячей в 2018 году, когда защищал ворота римской Ромы. Интересно, что обидчиками волков были мерсисайдцы.

Новоиспеченный чемпион АПЛ Ливерпуль имеет в своем активе 86 пунктов, вторым идет Манчестер Сити (66).

Фото: Rob Harris