Манчестер Сити — Ливерпуль — 4:0

Голы: Де Брюйне, 25 (пен.) Стерлинг, 35 Фоден, 45 Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сити принимал новоиспеченного чемпиона Англии Ливерпуль в рамках матча 32 тура АПЛ. Встреча прошла на Этихад и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Перед матчем подопечные Пепа Гвардиолы, как и обещали, устроили для красных чемпионский коридор. Горожане аплодировали своим соперникам, которые в предыдущем туре стали чемпионами.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad #MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n

— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 2, 2020