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Факты / Спорт

Реакция футболистов Ливерпуля на гол Виллиана и победу в АПЛ

Футболисты Ливерпуля собрались вместе, чтобы посмотреть матч 31 тура АПЛ между Челси и Манчестер Сити, ведь ничья в игре или поражение горожан знаменовало досрочное чемпионство в Англии для подопечных Юргена Клоппа.

Чтобы не устраивать чемпионский коридор Ливерпулю, Сити должен был победить, но точный удар с одиннадцатиметровой отметки от Виллиана во втором тайме обеспечил три очка для синих и титул для красных.

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Игроки Ливерпуля смотрели игру по телевизору на улице, соблюдая социальную дистанцию. Впрочем, после точного удара Виллиана в ворота Эдерсона не смогли сдержаться, обнимая друг друга.

Но самый мощный всплеск эмоций был после финального свистка в матче на Стэмфорд Бридж, который знаменовал досрочную победу красных в чемпионате.

Бывший капитан Ливерпуля, а ныне наставник шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард сразу же поздравил клуб в Instagram.

— Поздравляю Ливерпуль с победой в английской Премьер-лиге. Невероятное достижение с фантастической командой лучших игроков во главе с тренером мирового класса и его командой. И, наконец, самое главное — это фанаты, которые ждали эту победу 30 лет. Пусть вечеринка начнется, — написал Джеррард.

Для Ливерпуля это уже девятнадцатый титул чемпиона Англии в истории. Единственным клубом, который имеет 20 чемпионских трофеев остается Манчестер Юнайтед.

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