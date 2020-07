В перерыве матча 33 тура английской Премьер-лиги между Тоттенхэм Хотспур и Эвертоном между футболистами лондонской команды произошел конфликт, который едва не перерос в драку.

После свистка на перерыв капитан шпор Уго Льорис подбежал к хавбеку команды Сон Хын Мина и что-то ему сказал. Кореец хотел сразу выяснить отношения и бросился в сторону французского голкипера, но порыв Хын Мина остановил Джованни Ло Чельсо.

Впоследствии успокаивать Уго и Сона подбежали другие партнеры по команде. После чего игроки покинули поле и ушли в раздевалку.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR

Перед началом второго тайма и после матча полузащитник и капитан демонстративно обнялись друг с другом в знак примирения.

Hugo Lloris & Son at full-time hugging it out after their half-time fight pic.twitter.com/t3yBkIFaOw

— Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020