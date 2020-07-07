В перерыве матча 33 тура английской Премьер-лиги между Тоттенхэм Хотспур и Эвертоном между футболистами лондонской команды произошел конфликт, который едва не перерос в драку.

После свистка на перерыв капитан шпор Уго Льорис подбежал к хавбеку команды Сон Хын Мина и что-то ему сказал. Кореец хотел сразу выяснить отношения и бросился в сторону французского голкипера, но порыв Хын Мина остановил Джованни Ло Чельсо.

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Впоследствии успокаивать Уго и Сона подбежали другие партнеры по команде. После чего игроки покинули поле и ушли в раздевалку.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

Перед началом второго тайма и после матча полузащитник и капитан демонстративно обнялись друг с другом в знак примирения.

Hugo Lloris & Son at full-time hugging it out after their half-time fight pic.twitter.com/t3yBkIFaOw — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

На послематчевой пресс-конференции наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью отметил, что доволен тем, что произошло, а вину за инцидент взял на себя.

— Это прекрасно. Это, пожалуй, следствие нашего сотрудничества. Если вы хотите кого-то обвинить в этом, вините меня. Я критиковал своих ребят, потому что они, на мой взгляд, недостаточно критичны к себе, я попросил их требовать больше друг от друга, давить на одноклубников командным духом. Это была ситуация, когда малышу, которого все любят, Сону, капитан сказал, что он должен сделать больше для команды и приложить усилия, — сказал Моуринью.

Сам матч завершился минимальной победой Тоттенхэм Хотспур со счетом 1:0 благодаря автоголу Майкла Кина в первом тайме. Победа позволила Тоттенхэма вплотную приблизиться к седьмому в таблице лондонского Арсенала.