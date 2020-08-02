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Факты / Спорт

Формула 1: Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

На автодроме Сильверстоун в графстве Нортгемптоншир 2 августа завершился четвертый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании. Победил в гонке Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Вторым пришел пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третьим — Леклер на Ferrari.

Для Хэмилтона это рекорд — он в седьмой раз выиграв гран-при Великобритании, сделав это на трех колесах.

Так выглядит таблица результатов заезда, в котором участвовали 17 пилотов.

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Гран-прі Великої Британії

Фото: Formula 1

 

В первом свободном заезде лучшую скорость продемонстрировали Лэнс Стролл (Racing Point) и Александр Албон (Red Bull). Третьим стал Валттери Боттас (Mercedes).

По итогам второго свободного заезда лучшим были пилот Red Bull Макс Ферстаппен. В тройку также вошли Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Лэнс Стролл (Racing Point).

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

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