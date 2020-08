На автодроме Сильверстоун в графстве Нортгемптоншир 2 августа завершился четвертый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании. Победил в гонке Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Вторым пришел пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третьим — Леклер на Ferrari.

Для Хэмилтона это рекорд — он в седьмой раз выиграв гран-при Великобритании, сделав это на трех колесах.

Так выглядит таблица результатов заезда, в котором участвовали 17 пилотов.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! ???? ???? #BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw

Race report from Silverstone, where we witnessed one of the wildest finishes in the history of the British Grand Prix ???? ⬇️#BritishGP ???????? #F1 https://t.co/i2wspcAXOJ

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020